與沈伯洋合照比「3」惹議 秦慧珠還原始末：我完全不支持全3號沈伯洋

台北市議員秦慧珠日前因與民進黨台北市長候選人沈伯洋合照並比3號手勢，引熱議，國民黨考紀會主委張雅萍在臉書貼文稱後果要自承擔，若已無意承擔黨員義務就該知所進退？秦慧珠今與台北市長蔣萬安同場出席宮廟活動，還原當天原委，並表示造成很大誤會。

秦慧珠說，因為她議員號次是三號，希望大家支持松山信義三號秦慧珠；市長部分，則是竭力全力支持五號蔣萬安，「我完全不支持三號沈伯洋。」

秦慧珠今天上午與蔣萬安同場出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典。對於與沈伯洋合照有比出三號手勢，秦慧珠說，她11月6號上周五參加民視的節目當來賓做提問人，當天主角是沈伯洋。她提問一些跟市政有關問題，之後主持人邀所有來賓跟沈伯洋合照，當時她就掏出自己手機跟沈合影，當時照相的時候，旁邊也有很多人側拍，之後就離開去跑行程，一直到9點半才回家，這中間完全不知道發生了什麼事。

秦說，她回到家以後，才發現該節目製作人跟新聞部主管一直打電話找她，打了很多通，回電對方才說不好意思，沒有經過同意，也在她不知情的情況下，主持人把她跟沈伯洋合照發到網路上，這時才知道可能發生很大的問題。製作人也跟她說，立刻請主持人把這張照片下架，同時跟她道歉，新聞部的主管也說很抱歉。

秦說，雖然主持人立刻把照片下架，但網路已經有人截圖，不斷傳播照片，也造成很大誤會，秦說，當時她是比三，因為她是三號號次，是希望大家支持台北市松山信義的三號秦慧珠；市長的部分，她是竭力、全力支持五號蔣萬安，「請大家支持三號秦慧珠、五號蔣萬安」，「我完全不支持三號沈伯洋。」

秦慧珠今天說明這件事情的來龍去脈，她說，引起誤會，可能組發會也是不清楚狀況，從媒體中看到片段的一些訊息才有這樣的一個想法，所以也會跟黨中央說清楚講明白，說清楚講明白之後，一切的誤會就會解開。

媒體追問，會不會擔心可能考紀會開鍘？秦慧珠說，考紀會是非常明事理的，所有的事情經過解釋清楚之後，大概就不會有這個問題了。

對於有網絡粉專發起拒投秦慧珠的活動？秦慧珠說，那些就是「不投秦慧珠，請投許甫」這樣的一些網路貼圖，是來自哪裡，大家也可以很清楚，她也不多做說明。至於會不會覺得市長蔣萬安去幫民眾黨邱臣遠站台，北市其實會影響自家小雞的選情？秦慧珠說，這件事情就由市長來做明，也由市長來負責回答外面的問題，她就不做評論。

國民黨議員秦慧珠今天上午與蔣萬安同場出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典。記者許正宏／攝影