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台灣關閉巴紐駐處 僑委會：僑民不到百人、後續聯繫提供協助

中央社／ 台北9日電
台外交部決定主動關閉駐巴紐代表處，撤回所有派駐人員。聯合報系資料照
台外交部決定主動關閉駐巴紐代表處，撤回所有派駐人員。聯合報系資料照

巴布亞紐幾內亞7月片面宣布關閉台灣巴紐代表處，外交部於6日宣布主動關閉巴紐駐處。僑委會代理委員長李姸慧今天表示，巴紐當地僑民不到百人，以從事國際貿易的台商為主，後續會看能否與當地台僑加強聯繫，主動提供協助。

立法院外交及國防委員會審查116年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分，以及116年度中央政府總預算案附屬單位預算關於僑務委員會主管信託基金；並處理院會交付115年度中央政府總預算決議，僑務委員會主管預算凍結案等13案。

國民黨立委徐巧芯關切，外交部日前決定關閉駐巴布亞紐幾內亞代表處，並撤回所有派駐人員。駐處撤離後，若僑民遇到需緊急救助情況，該如何協助。

李姸慧表示，僑委會在巴布亞紐幾內亞沒有派駐僑務秘書。當地僑民少於100人，以經營木材、海產、零售及國際貿易的台商為主。目前全球已有122個急難救助協會，後續也會看能否與當地台僑加強聯繫，主動提供協助。

此外，國民黨立委黃建賓、牛煦庭關切，僑委會前委員長徐佳青被質疑濫用外館資源，目前僑委會專案調查小組的調查進度。僑委會政風室主任楊遵仁說，目前正在調卷徐佳青出國相關資料，需要檢視所有卷證。

僑委會 巴紐 巴布亞紐幾內亞 台灣 外交部

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