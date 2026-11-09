影／黃仁勳婚外情風波是否影響輝達落腳？蔣萬安：目前未收到相關訊息

輝達執行長黃仁勳坦承與一名涉及中國間諜嫌疑的女子有婚外情，盡管輝達強調，目前沒有理由相信國家安全受到危害或公司機密遭到洩漏，台北市長蔣萬安今天出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭時被問及，相關事件是否影響輝達海外總部落腳北士科，蔣萬安表示，目前沒有收到相關訊息。

黃仁勳婚外情事件引發討論，也有網路社群人士以此質疑蔣萬安與輝達合作的關係。媒體今天詢問蔣萬安，網路上有人以「黃仁勳是中共同路人」、「黃仁勳被蔣萬安害的」等言論嘲諷，甚至質疑市長夫人的朋友牽線輝達是否涉及共諜問題。蔣萬安回應，選舉愈接近最後關頭，愈來愈多不實言論出現，但他仍會一步一腳印，向市民報告這幾年的施政成果，包括招商引資、捷運興建及社會住宅興建等，持續爭取市民認同。

台北市長蔣萬安（左二）今天在黨籍選區市議員候選人的陪同下，出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭，蔣萬安在上香祈福後與主委一起為城隍爺切壽桃慶生。記者許正宏／攝影