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黃仁勳出軌小水滴酸「輝達不能當政績、黃是中共同路人」蔣萬安回應了
輝達執行長黃仁勳坦承與涉及中國間諜嫌疑的女子有婚外情後，儘管輝達強調，目前沒有理由相信國家安全受到危害或公司機密遭到洩露。台北市長蔣萬安今天也被問及，會不會影響海外總部落腳北士科？蔣今天表示，目前沒有接受相關的訊息。
由於黃仁勳坦承與涉及中國間諜嫌疑的女子有婚外情，網路社群也有許多綠營支持者開始酸蔣萬安，媒體今天問蔣，網路上有小水滴酸「蔣萬安以後不能提輝達當政績，黃仁勳是中共同路人，黃仁勳被蔣萬安害的，市長夫人的朋友牽線輝達是不是共諜？」
對此，蔣萬安回應，選舉愈到最後關頭，愈來愈多不實的言論出現，但他持續一步一腳印，跟所有的市民朋友報告這幾年的政績，市民都非常有感，不管是招商引資、捷運的興建，社宅的興建等，他就是持續一步一腳印爭取市民認同。
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