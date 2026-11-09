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黃仁勳出軌小水滴酸「輝達不能當政績、黃是中共同路人」蔣萬安回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午10時30分出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典，民進黨候選人沈伯洋12時30分也會到場，兩人同場不同框。記者林麗玉/攝影
台北市長蔣萬安今天上午10時30分出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典，民進黨候選人沈伯洋12時30分也會到場，兩人同場不同框。記者林麗玉/攝影

輝達執行長黃仁勳坦承與涉及中國間諜嫌疑的女子有婚外情後，儘管輝達強調，目前沒有理由相信國家安全受到危害或公司機密遭到洩露。台北市長蔣萬安今天也被問及，會不會影響海外總部落腳北士科？蔣今天表示，目前沒有接受相關的訊息。

由於黃仁勳坦承與涉及中國間諜嫌疑的女子有婚外情，網路社群也有許多綠營支持者開始酸蔣萬安，媒體今天問蔣，網路上有小水滴酸「蔣萬安以後不能提輝達當政績，黃仁勳是中共同路人，黃仁勳被蔣萬安害的，市長夫人的朋友牽線輝達是不是共諜？」

對此，蔣萬安回應，選舉愈到最後關頭，愈來愈多不實的言論出現，但他持續一步一腳印，跟所有的市民朋友報告這幾年的政績，市民都非常有感，不管是招商引資、捷運的興建，社宅的興建等，他就是持續一步一腳印爭取市民認同。

黃仁勳 中共同路人 蔣萬安 輝達 北士科

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