黃仁勳出軌青鳥帶風向「跟藍白賣台」 藍營嘆：所以現在要反輝達？

輝達執行長黃仁勳捲入中國間諜爭議，對公司內的公開信也曝光。由於輝達即將落腳台北市，並被尋求連任的台北市長蔣萬安作為政績，因此社群平台開始傳「所以蔣萬安太太石舫亘所說的輝達的友人是黃樂嗎？」國民黨立委徐巧芯也酸，今天溫暖小水滴工作是出征輝達。

根據彭博（Bloomberg）刊出黃仁勳對輝達公司內部公開信指，坦承婚外情並向家人與員工致歉，並且願意配合董事會調查。

不料，社群平台 Threads 開始有不少帳號發文指，「第一個反應是，蔣萬安這回又帶衰一位企業大亨了。因此我支持沈伯洋，是因為我希望台北的市長有清楚的立場，遇到爭議願意把決策攤開來講，也願意讓市民追問到底」。

由於先前蔣萬安太太石舫亘上穿訪時談及，輝達進駐北士科過程，是透過美國認識的朋友牽線黃仁勳。案件曝光後網友也意有所指，「所以蔣萬安太太，石舫亘所說的輝達的友人是黃樂嗎！！？？買尬」等言論。

國民黨立委徐巧芯在 Threads 上表示，「溫暖的小水滴」今日工作「出征輝達」，並且把黃仁勳是否涉及外遇案推給蔣萬安市長跟他太太。有暗示是蔣萬安害的、有暗示黃仁勳友人介紹的、有因為黃仁勳可能出軌所以要投沈的、還有開始反輝達的。

徐巧芯說，沒仔細看文章的話我還以為黃仁勳跟蔣萬安發生什麼事情了。國民黨立委王鴻薇也說，所以現在要反輝達？