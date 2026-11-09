黃仁勳婚外情大陸女間諜？沈伯洋：中國經典手法

輝達執行長黃仁勳承認與涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子黃樂有婚外情，民進黨台北市長候選人沈伯洋稱這是中國的經典手法，不過到底有沒有洩密或有利益遭到侵害，沈伯洋說，有待司法調查結果。

黃仁勳8日在致員工的信中坦承出軌，但未提及女方姓名。根據紐時，這名女子是黃樂（Alice Huang），她是中國大陸公民，曾任Megaspeed高管。輝達董事會已對此展開調查，若發現有違反公司行為準則，黃仁勳最重可能遭解職。

沈伯洋今天受訪時表示，這當然是中國的經典手法，但他表示，到底有沒有造成不可挽回的結果、有沒有造成所謂利益的侵害，認為要等到司法的調查或者內部的調查，才有辦法知道最後的答案。