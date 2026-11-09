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APEC峰會代表人選遲未出爐 民進黨團：大家拭目以待

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議本月18日將在中國大陸深圳登場，但總統府遲遲未宣布出席代表人選。民進黨立法院黨團今表示，相信賴清德總統最後會邀請最適合的人選，大家就拭目以待。

今年的APEC峰會將於11月18日至19日在中國大陸深圳舉行，主題為「構建亞太共同體，共謀繁榮」。今年是中國在睽違12年後第三度擔任APEC主辦經濟體，前兩次分別在2001年和2014年，其中台灣僅在2014年順利由前副總統蕭萬長擔任我方代表，出席在北京舉行的「亞太經濟合作會議年會暨領袖會議」。

外交部長林佳龍日前證實我方已收到APEC峰會的邀請函，也確認我方參與的名稱是「中華台北」（Chinese Taipei），但林佳龍也指出，中國大陸這次沒有派特使親自遞交邀請函，而是以電子郵件方式遞交。

林佳龍表示，從今年APEC 各相關會議來看，我國確實看到中國對台灣有一些差別待遇。林佳龍說，當差別待遇發生的時候，我方會在第一時間表達抗議，同時爭取參與的權益，並與所有經濟體保持良好溝通、獲得他們的支持。

林佳龍強調，由於APEC是共識決，如果中國對台灣有差別待遇，我方一定會反映在對他們的倡議上，基於立場表達意見。不過，林佳龍說，台灣不會因為中國企圖對台灣有差別待遇就放棄參與權益。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄說，我國是APEC會員，主辦國家應該給予對等與尊嚴的待遇，讓整個會議可以順利舉行，認為中國對台灣過度打壓，刻意給台灣穿小鞋，大可不必，認為中國這麼大的一個國家，應該表現出大國風範，否則別的國家看在眼裡，相信也會覺得中國把自己做小了。

至於在人選部分，莊瑞雄認為，賴清德總統應該會敦請最適合的人選。畢竟APEC峰會對台灣來說是非常重要的場合，並表示，每一次到最後出現的人選，社會大眾也都覺得是很棒的人選，大家就拭目以待。

APEC 峰會 民進黨團 林佳龍

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