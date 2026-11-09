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【重磅快評】高調權謀的卓榮泰這回為何變身小水滴？

聯合報／ 主筆室
沈伯洋七日在內湖與南港車掃，途中竟發現卓一身橘衣現身路邊拍手致意，綠媒報導稱沈伯洋嚇了一跳。圖／取自周軒臉書
沈伯洋七日在內湖與南港車掃，途中竟發現卓一身橘衣現身路邊拍手致意，綠媒報導稱沈伯洋嚇了一跳。圖／取自周軒臉書

行政院長卓榮泰九次不副署立法院三讀通過法案，恐怕這次是最尷尬的一次！連總統賴清德都說妥當的老人健保補助法案，他都說不副署，只能設計「捕捉野生院長」的橋段為沈伯洋助威，連沈都了嚇一跳；卓榮泰曾大動作為沈站台，如今卻只能化身小水滴站在路口吶喊，恐怕是滾滾洋流中最落寞的綠營中人。 

民進黨台北市長候選人沈伯洋選前假日安排分區車掃，鏡頭所及都拍到民眾夾道力挺，但最特別一幕是七日在內湖與南港的車掃，途中竟發現卓一身橘衣現身路邊拍手致意。不知這否有事先安排，但綠媒報導「人潮中，突然有一位身穿亮橘色外套的『大叔』開心地揮手，沒想到居然是卓榮泰，這讓沈伯洋嚇了一跳」。

沈伯洋挑選橘色為主視覺的顏色其實頗費思量，沈試圖打破傳統綠色框架，以橘色作為主視覺的核心色系主要在於凸顯「溫暖、陽光」的特質，淡化藍綠對立以爭取中間選民；而最實務的考量是即使45公尺外也能看得到，這個考量果然讓沈站宣傳車上遠遠就看到路邊一身橘衣的大叔卓榮泰了。

綠媒報導，沈伯洋嚇了一跳。如果為真，應該不是卓榮泰的一身橘衣，而是卓為何選擇如此低調的方式來聲援洋流。

大罷免期間，卓榮泰雖未為大罷免助講或站台，但他改用下鄉進行「人民是頭家」等政策宣講助攻，公開場合則刻意與罷免保持距離，雖切割精巧，但726與823的兩波大罷免全遭否決，卓榮泰還是惺惺作態說要為民意負責，曾向總統請辭閣揆，最終獲慰留。如果這不是權謀，恐怕權謀的定義也要改寫了。 

這次沈伯洋的選情緊咬著蔣萬安，卓榮泰也沒有錯過亮相的機會，他一直把沈伯洋「攬牢牢」。颱風期間他前往內湖視察防災，沈便緊跟在旁，8月底時卓更被在野黨批評「選擇幫沈伯洋輔選」而忽略地方災情；最讓人印象深刻的是上月他出席台北大洋流造勢活動，不僅贈沈望遠鏡象徵領航，還在致詞時猛批蔣萬安，喊出「選伯洋救萬安」等口號，引發藍綠強烈反擊。

卓榮泰的高調，其實和突然現身東京巨蛋經典賽如出一轍。原本台日默契是私人行程，結果卓榮泰竟高調操作，中央社也很快曝光卓在東京巨蛋觀賽，讓日方感到「被背叛」，影響雙方在敏感議題的合作，並增加未來訪問難度。

如果卓榮泰帶沈伯洋視察防災及現身東京巨蛋有多高調，假日站在內湖成功路與金龍路口人群中就有多低調，其中反差之大，恐怕自己最清楚。 

說穿了，這也是卓榮泰近來最大的痛點，因為他的老闆才剛在屏東大讚縣長周春米補助長者健保「妥當啦」，結果他轉頭就宣布不副署《老福法》修正案，這種「中央不給、地方照發」的撕裂現狀讓卓榮泰在輔選站台時陷入了高度尷尬的論述攻防。

當民進黨中央不斷發動攻勢猛批藍白修法是「掏空健保、剝削年輕人」，但民進黨各縣市的首長候選人為了搶選票卻紛紛跟進加碼長者健保補助；卓榮泰如果去幫這些人站台，還真的不知道該講什麼才好；卓說願意協商，卻又不依憲提覆議，不僅自己邏輯打結，也以為選民全都神志不清？

卓榮泰 綠營 沈伯洋 副署 老人福利法 2026九合一選舉 台北市選舉

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