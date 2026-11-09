黃仁勳爆婚外情恐洩關鍵技術？民進黨團籲政府持續掌握狀況

輝達執行長黃仁勳承認與涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子黃樂有婚外情，民進黨立院黨團書記長范雲今呼籲，政府主管機關應持續掌握狀況，確保國安與關鍵科技都能夠受到充分保護。

黃仁勳本月8日在致員工的信中坦承出軌，但未提及女方姓名。根據紐時，這名女子是黃樂（Alice Huang），她是中國大陸公民，曾任Megaspeed高管。輝達董事會已對此展開調查，若發現有違反公司行為準則，黃仁勳最重可能遭解職。

針對黃仁勳爆出婚外情，范雲表示，黃仁勳已經承認自己的私人行為，也已公開說明與道歉，這個部分就尊重當事人與他家人的隱私。

至於涉及中國大陸的間諜活動，范雲說，這樣涉及國安的疑慮是非常嚴肅的公共議題，指這揭露中國對關鍵科技，以及關鍵產業的情報蒐集風險，認為這個風險非常值得各國，包含台灣等，持續關注。

范雲指出，輝達的董事會已經啟動獨立調查，相關事實還有待釐清，民進黨團支持依法調查，讓證據說話，並認為台灣相關的主管機關應持續掌握狀況，確保國家安全跟關鍵的科技都能夠受到充分的保護。