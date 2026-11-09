陳以信批卓揆把不副署當否決權、福利擋到底 立院三讀法律有何意義？

全球政經情勢、環境都在劇烈、快速變化中，不管是因為戰事帶來的能源危機、推升通膨對各國選舉的影響，或是環境遭重大破壞後對人命、生活的直接影響，許多已迫在眉睫的危機需要有權力者有能力判斷並解決，選戰後期愈來愈多的想像、缺乏依據的言論，卻反而掩蓋了真正需要重視的問題。

2026-11-09 00:42