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陳以信批卓揆把不副署當否決權、福利擋到底 立院三讀法律有何意義？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

行政院與民進黨立委接連指控在野黨推動福利法案是「撒幣買票」、「債留子孫」。國民黨文傳會主委陳以信今批評，民進黨自己提案加碼叫照顧人民，國民黨加碼就變成買票？這是什麼雙重標準？行政院長卓榮泰把副署權變成實質否決權，立法院三讀法律還有什麼意義？

陳以信指出，民進黨立委曾提案老農津貼提高至1萬2000元，行政院卻只願提高至1萬元，如今國民黨推動1萬5000元，民進黨竟然反過來指控買票；難道民進黨提案就叫德政，國民黨提案就叫撒幣？

他強調，民進黨口口聲聲世代公平，卻迴避長者健保費造成子女扶養負擔的現實；口口聲聲照顧農民，卻對提高老農津貼百般阻攔，財政紀律絕不是政府拒絕改善人民生活的藉口。

陳以信批評，賴清德總統不能一邊宣稱照顧人民，一邊對行政院阻擋福利法案的爭議不作說明；賴清德在地方肯定長者健保補助，中央卓榮泰卻又拒絕副署，總統究竟支持還是反對？賴清德、卓榮泰不要迴避爭議，請親自站出來面對人民，向全國長者、老農與納稅人交代清楚。

陳以信 副署 卓揆 老農津貼 老人福利法

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