避免變數？峰會不到10天 我APEC代表遲未公布

二○二六年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖峰會十八日將在中國大陸登場，總統府有別於過去多在峰會前半個月宣布領袖代表人選，今年卻遲未公布。據了解，由於今年是大陸舉辦，我方刻意延遲公布時間，避免出現不必要的「變數」。

不過，國民黨立院黨團書記長許宇甄質疑，府方遲遲不公布，究竟是人選出現變數，還是雙方協調出了問題？她表示，外交是攸關國家利益的大事，絕對不能淪為執政黨內部政治操作的工具，賴政府不要想用ＡＰＥＣ議題影響選情，就刻意延後公布人選。她呼籲賴總統應放下政治算計，立即開誠布公，宣布ＡＰＥＣ領袖代表。

ＡＰＥＣ峰會將於十八、十九日在大陸深圳舉行，這是繼二○○一年上海、二○一四年北京之後，大陸第三次舉辦ＡＰＥＣ峰會。

賴清德總統上任後，我方過去兩次ＡＰＥＣ領袖代表皆為總統府資政、台杉投資董事長林信義；府方對外公布人選的時間點，則大約是峰會登場前半個月。

距離峰會已不到十天，今年府方對外公布領袖代表的時程較往年延後。據了解，關鍵在於今年主辦國是大陸，我方對於陸方是否矮化、打壓我方，以及領袖代表人選、我參與權益等，十分謹慎小心；為了避免不必要的「變數」，領袖代表人選將刻意延遲對外公布，不過由於峰會舉辦時間逼近，預計賴總統近日就將對外公布人選。

許宇甄指出，ＡＰＥＣ是我國參與國際經貿合作最重要的多邊舞台，過去幾年，無論外交局勢如何變化，府方多在會議前三至四周便向國人公布領袖代表，讓代表團與相關部會有充裕時間準備，如今峰會迫在眉睫，總統府卻罕見靜默、打破慣例，令人匪夷所思。

民眾黨團總召陳清龍也表示，ＡＰＥＣ是重要的國際經貿舞台，有助於拓展台灣的國際空間，希望賴政府盡速挑選適當人選，並及時向國人說明。

民進黨立委鍾佳濱則認為，現在不是台灣想派誰就派誰，問題恐怕出在今年的主辦國，「這是很無奈的國際現實」。