APEC領袖代表遲未公布 許宇甄籲賴總統：國家利益不能有選舉算計

亞太經濟合作會議（APEC）峰會將於18日至19日在大陸深圳舉行，但總統府至今尚未公布我國領袖代表，打破以往慣例。國民黨團書記長許宇甄指出，賴政府不要想用APEC議題影響選情，就刻意延後公布人選，呼籲賴清德總統應放下政治算計，立即開誠布公宣布APEC領袖代表，才是真正捍衛國家利益的做法。

許宇甄表示，APEC是我國參與國際經貿合作最重要的多邊舞台，過去幾年無論外交局勢如何變化，府方多在會議前三至四周便向國人公布領袖代表人選，讓代表團與相關部會有充裕時間準備；然而，距離峰會已迫在眉睫，總統府至今卻罕見靜默、打破慣例，令人匪夷所思。

許宇甄指出，最令人質疑的是，早在一周前APEC邀請函爭議發生時，就有媒體引述官員消息指出，我國領袖代表人選已經敲定，甚至已通知中方，近日將由總統府正式公布。她質疑，既然一周前就已經確定人選，也已經知會中方，為什麼直到今天還不公布？究竟是人選出現變數，還是雙方協調出了問題？賴政府應該向國人說清楚。

許宇甄表示，11月28日就是九合一地方選舉，賴政府不要想用APEC議題影響選情，就刻意延後公布人選。她說，外交是攸關國家利益的大事，絕對不能淪為執政黨內部政治操作的工具；賴清德總統切勿把國家經貿舞台當成看風向、配合年底選戰節奏的算計籌碼。

她呼籲賴清德總統，應放下政治算計，立即開誠佈公宣布APEC領袖代表，讓代表團早日就定位、回歸經貿專業全力備戰，才是真正捍衛國家利益的做法。