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不副署老福法有理由 學者認政院已違憲

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「無論行政院副署《老福法》的理由為何，此舉已經違憲！」學者曲兆祥受訪時被問到行政院作為時如此回應；藍北市議員游淑慧推測，因中央不用出錢、地方不敢不出與民眾無感，所以行政院敢不副署，但學者劉兆隆受訪時認為，政院還是以健保永續與公平為主要考量，不願副署。

長輩不會太不滿？

行政院6日以侵害弱勢長者補助與行政院權力，還有增加財政負擔為由，不副署立法院《老福法》第22條、65歲長者有條件免健保的修法。但有媒體社論指出，綠營桃園、台南等地縣市長候選人都提出免健保費政策，總統賴清德也力挺候選人推行免健保政策，且同樣政策中央做就反對，形同打自己3記大巴掌。

國民黨台北市議員游淑慧指出，行政院長卓榮泰不敢副署是因為：一、中央不用接手這筆支出；二、地方政府還是會咬牙補助；三、原本就享有補助的長輩，不會生氣中央甩鍋，「因為有就好」，因此中央省了預算，地方繼續付帳，長輩未必感受到差別，也未必有民怨，「真是精明算計，算計地方與人心。」

朝野應思考憲政互動

對此，彰師大公育系副教授劉兆隆受訪時認為，游的說法不完全成立，畢竟民進黨不是在地方完全沒有席次，且此次選舉民進黨的席次還有可能成長，中央與地方在公共政策上也非完全對立。劉兆隆分析，選舉討好選民雖很重要，但全民健保均衡費率的分攤機制仍應仔細討論，在野黨沒有提出很妥適的說法。

劉兆隆指出，行政院不副署是政治考量，但無論朝野都需要思考，太多行為恐怕會破壞制度化（朝：不副署；野：修法侵犯預算編列權），他強調，除非有政黨認為自己永遠不會執政，否則未來政黨輪替恐怕也要面臨相同問題。劉兆隆說，健保最大的支出目前是長者慢性病與癌症，如今卻又要免收長者健保費，恐讓健保沉痾雪上加霜。

不副署是制衡總統

但文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時指出，行政院說《老福法》修法恐增加政府財政負擔，但過去幾年政府收入很好，若有變化可再修法，且行政院今年還主動提出普發現金的預算，去年還副署在野黨普發1萬的法案，因此行政院現在的說法與過去的作為矛盾。

「行政院只要不副署就是錯的！」曲兆祥歎說，無論行政院不副署《老福法》或其他的法律，可能的政治原因為何，但根據《憲法》與《憲法增修條文》，對國會就是應該用「覆議」，而非「不副署」，副署權是制衡總統。他不滿指出，行政院現在的做法就是徹頭徹尾的違憲。

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