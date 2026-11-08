快訊

女生有這5種興趣難結婚？ 日媒報導第1名讓人意想不到

國安基金護盤不保證止跌！股民揭最大誤區 融資照樣會斷頭

聽新聞
0:00 / 0:00

違紀輔選頻傳 主委重申國民黨考紀會立場：切勿親痛仇快

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏。圖／取自國民黨官網
國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏。圖／取自國民黨官網

九合一選舉倒數，國民黨地方黨部日前接連公布違紀輔選黨員。由於選情緊繃，訪談、合照、站台，都有人問算不算違紀，國民黨考紀會主委張雅屏表示，黨紀是兩面刃，若為了一時好惡破例，寒了同志的心，讓對手看笑話，切勿親痛仇快。

中廣前董事長趙少康兩度專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，後來也訪問台北市長蔣萬安，他說媒體人應公平，作為黨員會支持蔣萬安；日前他表態願赴竹北替民眾黨候選人邱臣遠站台，也認為蔣萬安應前往，談到黨紀，他說「開除就開除」。

另外，台北市議員秦慧珠受邀上節目向沈伯洋提問，錄影後兩人合照比三號。她說兩人各自的候選人號次都是三號，照片原為留念，由主持人先公開，並表示讓大家自行評斷。

張雅屏說，作為黨中央考紀會立場，要先問三件事：違反哪一條？事證在哪裡？該走的程序走完了嗎？要黨員守紀律，掌黨紀的人更要守程序。

張雅屏說，平時媒體人可以選擇訪問誰，政治人物自可以跨黨交流，但身為黨員，開口之前、上台之前，總該想想會不會傷了黨員同志情感、拖累同黨候選人的選情；選擇是自己的，有質疑就把理由說清楚，後果也要自己擔，若已無意承擔黨員的義務，就該知所進退。以上是選擇，並不需要涉及黨紀。

至於黨紀，張雅屏說，考紀會依規處理已發生的行為。今年3月18日國民黨中常會通過藍白合作協議，第四條第二款明定，鄉鎮市長及縣市議員由兩黨各自提名或徵召，需整合時，由兩黨協商工作小組邀集地方黨部協調。4月1日通過的選舉黨員行為規範，原則禁止替非本黨提名者公開助選，但對中常會通過的政黨合作或協商事項設有例外。

張雅屏指出，竹北市長兩黨各自提名。9月6日，民眾黨中央決議新竹縣各級選舉不再受協議拘束。9月9日國民黨中常會後，文傳會轉述主席鄭麗文仍願以誠意和耐心處理分歧，藍白合作的公開資料中，未見中常會另作決議排除竹北。11月7日，國民黨新竹縣黨部表示，藍白相互站台屬正常政治互動。個別輔選能否適用例外，該由輔選單位說明選情考量，提出具體協商依據。

張雅屏說，黨員認為同黨有人違紀，就具名檢舉，把事實、理由寫清楚，證據附上，處分要有事證證明具體行為違反明文規範，原則上由地方紀律委員會調查審議，給當事人答辯機會；撤銷或開除黨籍，還須經中央考紀會議決，報中常會通過。

張雅屏也說，黨紀是兩面刃，今天若為了一時好惡破例，明天還拿什麼讓同志服氣？寒了同志的心，讓對手看笑話，切勿親痛仇快。

2026九合一選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北藍白合體陳見賢挺邱臣遠 國民黨部稱「藍白是兄弟」：合作不違紀

竹北縫合… 陳見賢挺邱臣遠 藍開綠燈

陳見賢公開挺邱臣遠、徐欣瑩與柯媽同台 竹北藍白合作露曙光？

趙少康今晚將現身站台力挺 邱臣遠感謝：感謝各界跨黨派支持

相關新聞

曹興誠指蔣萬安是邪靈 沈伯洋：靈魂不在我評論的範圍

聯電創辦人曹興誠今發文批評台北市長蔣萬安依附中共邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，選戰最主要還是以市政討論為主，批評、討論各式各樣事情是每個人自由，對他來說蔣就是可敬對手，至於靈魂「不是在我評論的範圍」。

獨／昨才與柯媽說笑 徐欣瑩今終於見到柯文哲！柯8字回應掀藍白波瀾

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨才與民眾黨創黨主席柯文哲母親何瑞英同框，今天卻傳出與柯文哲互動受阻。小草爆料，徐欣瑩帶助理進入柯文哲休息的競選總部內部，疑似想拍攝兩人合照，柯當場不滿直說「你就不要惹我生氣」，但據了解，徐欣瑩是在現場人員的引導下，才會過去打一下招呼，柯媽媽也熱情招呼徐欣瑩。

繼昨天李洋…沈伯洋今再與李遠同台走讀 周末打「部長牌」拚選戰

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天到新北投文化走讀，繼昨天大洋流造勢找來運動部長李洋陪同後，今天也與文化部長李遠同台，沈表示，軟性活動更能與市民互動，也能聽到大家反饋，會持續把既定行程跑完，包含市場、客廳會、座談會等都會按既有步調繼續走。

張嘉郡成立青農後援會提農業白皮書 允諾加碼「雙倍預算」挺青農

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天成立青農後援會，集結各地優秀青年農民，由張嘉郡授旗給後援會長陳炳洲，張嘉郡並以「雙倍支持・智慧升級・永續農村」為核心願景，發表農業政策白皮書，主張編列比以往多一倍的預算，作為青農堅實的後盾，帶領雲林邁向農業強縣。

韓國瑜力挺徐欣瑩喊「對她有信心」 給科技女博士機會

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩湖口鄉聯合競選總部今天成立，立法院長韓國瑜呼籲新竹縣民給徐欣瑩機會，讓她以專業頭腦與無私胸襟，帶領新竹縣持續發展。他表示，新竹縣難得有女性、高科技背景的博士參選縣長，期盼徐欣瑩接棒後，讓世界持續看見新竹的優秀，自己也對徐欣瑩充滿信心。

違紀輔選頻傳 主委重申國民黨考紀會立場：切勿親痛仇快

九合一選舉倒數，國民黨地方黨部日前接連公布違紀輔選黨員。由於選情緊繃，訪談、合照、站台，都有人問算不算違紀，國民黨考紀會主委張雅屏表示，黨紀是兩面刃，若為了一時好惡破例，寒了同志的心，讓對手看笑話，切勿親痛仇快。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。