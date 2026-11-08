違紀輔選頻傳 主委重申國民黨考紀會立場：切勿親痛仇快

九合一選舉倒數，國民黨地方黨部日前接連公布違紀輔選黨員。由於選情緊繃，訪談、合照、站台，都有人問算不算違紀，國民黨考紀會主委張雅屏表示，黨紀是兩面刃，若為了一時好惡破例，寒了同志的心，讓對手看笑話，切勿親痛仇快。

中廣前董事長趙少康兩度專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，後來也訪問台北市長蔣萬安，他說媒體人應公平，作為黨員會支持蔣萬安；日前他表態願赴竹北替民眾黨候選人邱臣遠站台，也認為蔣萬安應前往，談到黨紀，他說「開除就開除」。

另外，台北市議員秦慧珠受邀上節目向沈伯洋提問，錄影後兩人合照比三號。她說兩人各自的候選人號次都是三號，照片原為留念，由主持人先公開，並表示讓大家自行評斷。

張雅屏說，作為黨中央考紀會立場，要先問三件事：違反哪一條？事證在哪裡？該走的程序走完了嗎？要黨員守紀律，掌黨紀的人更要守程序。

張雅屏說，平時媒體人可以選擇訪問誰，政治人物自可以跨黨交流，但身為黨員，開口之前、上台之前，總該想想會不會傷了黨員同志情感、拖累同黨候選人的選情；選擇是自己的，有質疑就把理由說清楚，後果也要自己擔，若已無意承擔黨員的義務，就該知所進退。以上是選擇，並不需要涉及黨紀。

至於黨紀，張雅屏說，考紀會依規處理已發生的行為。今年3月18日國民黨中常會通過藍白合作協議，第四條第二款明定，鄉鎮市長及縣市議員由兩黨各自提名或徵召，需整合時，由兩黨協商工作小組邀集地方黨部協調。4月1日通過的選舉黨員行為規範，原則禁止替非本黨提名者公開助選，但對中常會通過的政黨合作或協商事項設有例外。

張雅屏指出，竹北市長兩黨各自提名。9月6日，民眾黨中央決議新竹縣各級選舉不再受協議拘束。9月9日國民黨中常會後，文傳會轉述主席鄭麗文仍願以誠意和耐心處理分歧，藍白合作的公開資料中，未見中常會另作決議排除竹北。11月7日，國民黨新竹縣黨部表示，藍白相互站台屬正常政治互動。個別輔選能否適用例外，該由輔選單位說明選情考量，提出具體協商依據。

張雅屏說，黨員認為同黨有人違紀，就具名檢舉，把事實、理由寫清楚，證據附上，處分要有事證證明具體行為違反明文規範，原則上由地方紀律委員會調查審議，給當事人答辯機會；撤銷或開除黨籍，還須經中央考紀會議決，報中常會通過。

張雅屏也說，黨紀是兩面刃，今天若為了一時好惡破例，明天還拿什麼讓同志服氣？寒了同志的心，讓對手看笑話，切勿親痛仇快。