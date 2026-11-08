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政院不副署 竹縣、宜、彰、雲與嘉縣長者仍要繳健保

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】政院不副署65歲以上免繳健保，5縣市長者仍需自費！行政院雖於6日宣布不副署《老福法》第22條，但台灣多數縣市65歲以上長者免繳健保，六都、基隆與屏東則有5或20%綜所稅門檻，但新竹縣、宜蘭、彰化、雲林與嘉義縣的長者健保補助僅針對中低收入戶與身障者提供。

這些縣市中，僅有嘉義縣目前是民進黨執政，但宜蘭、彰化與新竹縣今年選舉都有可能政黨輪替。多數縣市補助上限為每人每月826元，1年下來約9912元。

多數縣市已免繳健保

行政院6日以：一、刪除部分醫療補助法源，導致經濟弱勢老人醫療保障出現缺口；二、增加鉅額財政負擔，有違代際正義；三、侵害行政院依《憲法》形成施政計劃及提出預算之權，違反《憲法》權力分立原則等3大理由不副署立法院通過的《老福法》，因此中央就不用負擔4百多億的保費。

不過在此法修正前，我國許多縣市已經有65歲免繳健保的規定，只是是由地方政府負擔，包括南投縣、花蓮縣、嘉義市、新竹市、台東縣部分對象，以及離島地區（澎湖、金門、連江、綠島、蘭嶼、琉球），多採免申請由政府代繳。苗栗縣預計最快2027年初實施全面不排富補助。

地方出錢非中央買單

另外，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市及屏東縣（明年起）等，多數設有設籍時間與綜所稅率門檻（如5%或20%以下）；新竹縣、宜蘭縣、彰化縣、嘉義縣、雲林縣等，目前對於一般長者並無補助，僅針對中低收入戶或身心障礙者提供（部分縣市規劃於2027年擴大）。

總統賴清德10月17日出席屏東縣長周春米，針對屏東明年起補助長者健保費表示：「若這樣就妥當了！」遭國民黨立委王鴻薇批評，民進黨號稱反對65歲健保費免費，怎麼賴清德說的與做的不一樣？

但有黨政人士回應，地方政府自行編列預算與立法院要求中央買單不同，中央反對涉及違憲的作法，不代表反對照顧長者，讓此事陷入各說各話。


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