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廢除非核公投首場電視發表會12日登場 國民黨估投票率高、通過機率大

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文日前在造勢場合（中）拜託支持者繼續力挺，讓中部四縣市全壘打，並支持核電公投。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文日前在造勢場合（中）拜託支持者繼續力挺，讓中部四縣市全壘打，並支持核電公投。聯合報系資料照

國民黨推動「廢除非核家園公投，案將合併九合一選舉於11月28日投票，５場電視發表會將於12日登場。國民黨近期透過大型造勢賣力宣傳，同時評估逾６成民眾支持廢除非核家園政策，只要繼續加強宣傳，當天投票率若高，公投案通過機率很大。

中選會主辦五場公投電視意見發表會，首場由國民黨立委牛煦庭擔任正方代表，民進黨立委陳培瑜為反方代表。

為宣傳公投，國民黨規畫在全台舉辦４場大型造勢，不過，原訂今日要在台北舉辦的北北基宜造勢活動，為防台北動員頻繁，在時間無法敲定的情況下，藍營最後取消北部造勢，並在15日於台南舉辦嘉南高屏造勢最終場。

黨內人士指出，此次舉辦聯合造勢最主要是宣傳公投，許多民眾從原本不知道有公投，到10月中旬在中彰雲投造勢後，已有顯著宣傳效果，只要民眾了解到當天還有一張公投票，願意投下同意票的預估可達６至７成。

除了擴大宣傳強度，國民黨日前推出「核能公投網站」，以科學數據、國際比較及政策分析，告訴民眾公投要投什麼、為什麼要投。國民黨青年部日前發起「AI正來電、核能才有電」公投宣講車，自10月19日起全台巡迴，已陸續走過彰化、雲林、南投、基隆、台南、屏東與高雄。

國民黨青年部主任李昶志表示，宣講車一路南下，團隊「越走越有信心」。每一站宣講現場，都有大批鄉親主動上前詢問核能議題，更有長輩直接用閩南語激動詢問：「你們是支持有電的，還是沒電的？」顯示基層對民進黨錯誤、僵化的能源政策讓台灣空轉虛耗，早已怨聲載道。

李昶志表示，隨著國際綠能趨勢轉變，核能被視為零碳基載電力，台灣民眾也越來越清楚唯有務實重啟核能，才能真正解決缺電危機。台灣要發展AI與高科技產業，絕對不能沒有核能做後盾；他批評民進黨非核家園政策破產、立場搖擺，呼籲全民在公投投下同意票，為台灣經濟與能源安全搶回主導權。

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