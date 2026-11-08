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卓榮泰不副署老福法修正案 李四川辦批蘇巧慧護航 蘇：恐排擠既有預算

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川競選辦公室發言人吳亮賢今批評，行政院長卓榮泰不副署「老人福利法」修正案，民進黨新北市長候選人蘇巧慧卻邀卓榮泰站台，無視長者權益。圖／李四川競選辦公室提供
李四川競選辦公室發言人吳亮賢今批評，行政院長卓榮泰不副署「老人福利法」修正案，民進黨新北市長候選人蘇巧慧卻邀卓榮泰站台，無視長者權益。圖／李四川競選辦公室提供

立法院三讀通過「老人福利法」修正草案，涉及長者排富免繳健保費，行政院長卓榮泰副署，引發新北市長選戰攻防。李四川競選辦公室今批評，民進黨新北市長候選人蘇巧慧未替長者爭取權益，卻邀卓榮泰站台；蘇巧慧則回應，預算編列應經立法院與行政部門討論，強行通過恐排擠既有預算及施政措施。

李四川競辦發言人吳亮賢表示，長者排富免健保費法案攸關新北逾80萬名長者的醫療照護權益，也能減輕三明治世代的經濟負擔，蘇巧慧身為新北市立委，面對卓榮泰不副署修法，不但未替市民討公道，還邀請卓榮泰站台，根本是「選舉擺優先、長者踢一邊」。

吳亮賢指出，長者排富免健保費不僅是全國長者的共同心聲，也是多名民進黨現任縣市長及候選人提出的政見，顯示政策獲跨黨派支持。然而，國民黨、民眾黨團在立法院推動修法時，蘇巧慧卻對議事日程投下反對票，從一開始就阻擋法案排審，選擇黨意而非民意。

吳亮賢批評，立法院最終三讀通過修法，卓榮泰卻以不副署方式阻擋，蘇巧慧對此不吭一聲，反而邀請卓榮泰站台，顯示心中只有選舉算計，無視長者及基層民眾的辛苦，呼籲選民在11月28日以選票表達立場。

對此，蘇巧慧稍早在坪林後援會接受媒體聯訪時表示，長輩的健保費是否屬於社會福利，在醫界及社會仍有許多討論，但立法院編列預算，應經過與行政部門討論，才符合憲法精神。

蘇巧慧指出，若以目前方式強行通過修法，不但違反憲法精神，也將排擠既有預算及施政措施，並非國家長治久安之道。她強調，希望所有預算編列及討論都能回歸憲法與預算法精神。

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