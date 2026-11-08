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IPAC籲民主國家擴大與台接觸 外交部：合作防跨國鎮壓

中央社／ 台北8日電

對中政策跨國議會聯盟於今年年會示警，中國對民主國家的跨國鎮壓加劇，呼籲民主國家官員擴大與台灣政府代表正式接觸。外交部對此表示，台灣將持續與理念相近國家深化合作，防制跨國鎮壓；並強調民主國家唯有團結合作，才能有效遏止威權暴力。

外交部今天透過新聞稿表示，對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）6日在荷蘭海牙舉行的年會中發布聲明，示警中國對民主國家的境外干預及跨國鎮壓日益擴大，全球民主國家應採取果斷措施。

該聲明呼籲，民主國家政府官員應擴大與台灣政府代表、民主異議人士、人權捍衛者及少數族群的僑民組織的正式接觸與公開諮詢。民主國家政府與國會議員，並應積極抵制中國打壓異己聲音的手段。

IPAC聲明也引用保護衛士人權基金會（SafeguardDefenders）的報告，指出中國正向全球系統性輸出監控及社區管控網絡，不僅侵犯其他國家主權、破壞民主制度，更使其海外僑民社群遭受監控及脅迫，生活在恐懼之中。

該聲明呼籲，全球民主國家應捍衛國家主權，並保障所有居民的基本權利；並強調，民主國家應公開接觸中共圖謀噤聲或孤立的對象，如台灣政府官員，即是展現國家主權及民主韌性的具體作為。

對此，外交部肯定IPAC、保護衛士人權基金會等理念相近夥伴，以具體行動關切中國威權擴張主義，並呼籲民主友盟應加強與台灣攜手合作反制中國跨國鎮壓。

外交部強調，台灣將持續與理念相近國家深化合作，透過資訊交流及相關機制共同防制跨國鎮壓，並重申民主國家唯有團結合作，才能有效遏止威權暴力，守護人民免於恐懼的自由。

外交部 對中政策 威權

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