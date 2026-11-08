老福修法 批立院打亂施政 卓揆又喊協商

行政院不副署立法院三讀的長者免健保費案，行政院長卓榮泰昨說，行政院願意也會主動跟立法院談更合理的規畫，而不是用表決硬要政院破壞施政規畫。此話一出，藍營批評，政院沒有權力要求國會只通過讓卓揆滿意的法案；白營則諷刺，一個沒有誠信的行政院長說要協商，真是天大笑話。

台中市長盧秀燕昨批卓揆不副署的理由荒謬，台中做得到老人健保補助，民進黨卻做不到，就應換黨執政。民眾黨主席黃國昌也說，多個綠營縣市長候選人有類似政見，結果卓揆與賴清德總統不副署、不公布，顯現民進黨的雙標與權力傲慢。

國民黨新北市長候選人李四川表示，政院不副署影響新北市八十幾萬名長輩，希望對手蘇巧慧問卓揆，為何拒絕照顧長輩。

交通部公路局昨舉行東西向快速公路台七十六線台十九線以西延伸工程通車典禮，卓榮泰以小朋友表演擊鼓為例，指不同大小的鼓必須維持一致節奏，立法院與行政院推動國政也應步調一致，避免互相干擾。

卓榮泰表示，政府並未輕忽長照福利；老人福利已有現行制度運作，行政院歡迎立法院協商，討論財政負擔及實施步驟都能獲得雙方理解且具可行性的方案；兩院應好好溝通，而非透過表決要求行政院不顧財政規畫，打亂整體施政安排。

立法院長韓國瑜前天替國民黨台中市長候選人江啟臣站台，提出打通廿八公里中央山脈、將國道六號延伸至花蓮的構想，卓榮泰昨反問「難道破壞憲政體制後，就要破壞國家的護國群山嗎？」

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，立法院依法審議、表決、通過法律，是民主憲政的正常運作，不是卓榮泰口中的「硬要行政院」。

許宇甄說，卓榮泰一方面拒絕副署，一方面又聲稱願意協商，根本是先否定國會決議，再要求立法院接受行政院的條件；拒絕副署不是協商，行政院更沒有權力要求國會只能通過自己滿意的法律。

民眾黨團總召陳清龍指出，一個沒有誠信的行政院長，說要與立法院協商，真是天大笑話。今年四月朝野協商，卓榮泰承諾在總預算案付委後六個月內，提出軍警消待遇調整的院版修法，連白紙黑字都能跳票，如何跟毫無誠信的行政院長協商？