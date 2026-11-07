韓國瑜提打通中央山脈延伸國6 卓揆：破壞憲政體制又要破壞護國群山？

交通部公路局今舉行東西向快速公路台76線延伸19線以西延伸工程完工通車典禮，行政院長卓榮泰出席時被問立法院長韓國瑜主張國六延伸到花蓮，卓榮泰質問「難道破壞了憲政體制之後，又要破壞國家的護國群山嗎？」

卓榮泰到達通車典禮會場後，回答記者兩個提問，其中一個問題是立法院長韓國瑜昨為台中市長候選人江啟臣站台助講，說到若能打通28公里的中央山脈將國道六號延伸到花蓮，台中到花蓮的車程僅需40分鐘，可串聯台灣東、西兩邊部形成一日生活圈。

卓榮泰談笑自若地簡短回應，中央山脈是國家天然屏障也是自然資源和景觀，難道破壞了憲政體制之後，就要破壞國家的護國群山嗎？

另一個問題是和他同為民進黨籍的立法委員也是彰化縣長陳素月未出席表決老人福利法修正法，會不會影響政見施行；卓榮泰回答說，中央和地方政府事權共同分擔，財務也共同分擔，財源共同分享，在跟地方各種補助方面，陳素月和行政院的立場是一致的。