柏林安全會議 林佳龍盼攜手歐洲強化關鍵基礎設施

外交部長林佳龍近日以錄影方式在「柏林安全會議」上致詞，他說，台灣長期面對網路攻擊、假訊息及灰色地帶侵擾，累積豐富應變經驗，除推動全社會防衛韌性，也提出「國際海底電纜風險管理倡議」，期待與歐洲夥伴攜手強化關鍵基礎設施安全。

第25屆柏林安全會議（Berlin Security Conference）3日至4日在當地舉行，今年由立陶宛擔任夥伴國，聚焦歐洲防衛能力、俄羅斯安全威脅及俄烏戰爭，匯集各國政要、軍方高層與國防產業代表，並設有軍事科技及國防工業展示區。

林佳龍今天透過臉書分享致詞內容，他說，面對威權勢力持續挑戰國際秩序，台海局勢牽動歐洲的安全與繁榮，台灣與歐洲不僅共享民主價值、擁有共同利益，也日益肩負共同的戰略責任，在經濟安全方面，台灣正運用半導體、AI、資通訊及先進製造等優勢，協助歐洲推動再工業化。

他表示，台積電在德國設廠、環球晶圓布局義大利，以及台灣與波蘭攜手打造科技園區，台灣的技術與製造實力正逐步深入歐洲，串聯成跨越國界的「產業高速公路」，共同打造更加安全、可信賴的供應鏈。

談到安全韌性，林佳龍說，台灣長期面對網路攻擊、假訊息及灰色地帶侵擾，已累積豐富的應變經驗，因此正積極推動全社會防衛韌性，並提出「國際海底電纜風險管理倡議」，期待與歐洲夥伴攜手強化關鍵基礎設施安全，共同因應新興安全挑戰。

林佳龍強調，展望未來，台灣已經做好準備，未來將持續與歐洲深化合作，發揮彼此在科技、產業及安全韌性上的優勢，共同維護民主價值與國際秩序，為下一代打造更加安全、自由與繁榮的未來。