快訊

竹北藍白合體陳見賢挺邱臣遠 國民黨部稱「藍白是兄弟」：合作不違紀

影／「春風」吹又生？正隆大園廠紙堆火警再復燃 38車82消防員灌救

晶片股急彈能追嗎？下周開盤前 五件值得留意的國際大事

聽新聞
0:00 / 0:00

柏林安全會議 林佳龍盼攜手歐洲強化關鍵基礎設施

中央社／ 台北7日電

外交部長林佳龍近日以錄影方式在「柏林安全會議」上致詞，他說，台灣長期面對網路攻擊、假訊息及灰色地帶侵擾，累積豐富應變經驗，除推動全社會防衛韌性，也提出「國際海底電纜風險管理倡議」，期待與歐洲夥伴攜手強化關鍵基礎設施安全。

第25屆柏林安全會議（Berlin Security Conference）3日至4日在當地舉行，今年由立陶宛擔任夥伴國，聚焦歐洲防衛能力、俄羅斯安全威脅及俄烏戰爭，匯集各國政要、軍方高層與國防產業代表，並設有軍事科技及國防工業展示區。

林佳龍今天透過臉書分享致詞內容，他說，面對威權勢力持續挑戰國際秩序，台海局勢牽動歐洲的安全與繁榮，台灣與歐洲不僅共享民主價值、擁有共同利益，也日益肩負共同的戰略責任，在經濟安全方面，台灣正運用半導體、AI、資通訊及先進製造等優勢，協助歐洲推動再工業化。

他表示，台積電在德國設廠、環球晶圓布局義大利，以及台灣與波蘭攜手打造科技園區，台灣的技術與製造實力正逐步深入歐洲，串聯成跨越國界的「產業高速公路」，共同打造更加安全、可信賴的供應鏈。

談到安全韌性，林佳龍說，台灣長期面對網路攻擊、假訊息及灰色地帶侵擾，已累積豐富的應變經驗，因此正積極推動全社會防衛韌性，並提出「國際海底電纜風險管理倡議」，期待與歐洲夥伴攜手強化關鍵基礎設施安全，共同因應新興安全挑戰。

林佳龍強調，展望未來，台灣已經做好準備，未來將持續與歐洲深化合作，發揮彼此在科技、產業及安全韌性上的優勢，共同維護民主價值與國際秩序，為下一代打造更加安全、自由與繁榮的未來。

林佳龍 柏林 歐洲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳志中柏林安全會議籲「與台灣共同製造」 助歐洲再工業化

林飛帆：台灣每天遭網攻280萬次 防衛經驗受歐洲重視

出席柏林安全會議 林飛帆：台灣不會坐等救援

賴總統接見馬紹爾國會議長 盼攜手維護印太和平

相關新聞

政院不副署老人健保補助…何欣純遭藍營質疑 重申若當選會延續

藍白立院黨團聯手通過老人福利法修法，由中央有條件補助老人健保，行政院不副署。民進黨台中市長候選人何欣純的政見包含延續台中老人健保補助，遭對手質疑，是否會受中央的態度影響？她今天重申，若當選一定會延續老人健保補助，明年度的預算會照樣執行。

卓揆拒副署老福法喊再協商 許宇甄：沒有權利要求只過滿意的法案

行政院昨宣布不副署立法院三讀通過的「老人福利法」修正案，行政院長卓榮泰今表示，國會不應以破壞代際正義的方式損害到行政院施政規畫，行政院願主動與立法院溝通。國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，先否定國會決議，再要求立法院接受行政院的條件，拒絕副署不是協商，行政院更沒有權力要求國會只能通過自己滿意的法律。

政院不副署老福法 國民黨團：寧送1400億購美天然氣 不照顧台灣長輩

行政院昨日宣布不副署立法院三讀通過的「老人福利法」，國民黨立院黨團書記長許宇甄今批評，這是卓榮泰內閣第九度拒絕副署立院三讀法案，視憲政體制如無物。行政院長卓榮泰寧願將高達1400億的巨款送給美國阿拉斯加蓋天然氣管線，當冤大頭，也不願照顧台灣長輩。

不副署老福法卓榮泰喊兩院重談 陳清龍：無誠信閣揆說協商 天大笑話

行政院昨宣布不副署立法院藍白表決通過的「老人福利法」修正案，行政院長卓榮泰今表示，行政院願意也會主動跟立法院談更合理的規畫，而不是用表決硬要政院破壞施政規畫。民眾黨立院黨團總召陳清龍說，一個沒有誠信的行政院長，說要與立法院協商，真是天大的笑話。

台灣關閉駐巴紐代表處 王定宇：稱外交生變不精確 是停止輸血

巴布亞紐幾內亞政府要求我駐處人員限期離境並推動關閉駐處，外交部昨宣布主動關閉駐巴紐代表處，撤回所有派駐人員，並終止技術合作及援助計畫。民進黨立委王定宇今表示，外界形容是台灣與巴紐「外交生變」並不精確，雙方本就沒有正式邦交關係，「正確的描述應該是台灣停止對巴紐的輸血。」

行政院不副署老人健保補助 盧秀燕：民進黨做不到應該換黨執政

國民黨與民眾黨立院黨團聯手通過老人福利法修法，65歲以上長者有條件免健保費，行政院長卓榮泰不副署，表示違反社會保險原則與世代正義。台中市長盧秀燕今天痛批，卓揆不副署的理由荒謬，如果台中做得到老人健保補助，民進黨卻做不到，就應該換黨執政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。