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政院不副署老人健保補助…何欣純遭藍營質疑 重申若當選會延續

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
何欣純（中）表示，她是最早提出各項老人福利的候選人，若當選一定會延續中市的老人健保補助，明年度的預算會照樣執行。圖／何欣純競總提供
何欣純（中）表示，她是最早提出各項老人福利的候選人，若當選一定會延續中市的老人健保補助，明年度的預算會照樣執行。圖／何欣純競總提供

藍白立院黨團聯手通過老人福利法修法，由中央有條件補助老人健保，行政院不副署。民進黨台中市長候選人何欣純的政見包含延續台中老人健保補助，遭對手質疑，是否會受中央的態度影響？她今天重申，若當選一定會延續老人健保補助，明年度的預算會照樣執行。

何欣純今天跑遍山海屯成，一早到太平市場掃街，隨後趕場議員張家銨、施志昌與鄭功進的競總成立大會，下午繼續到豐原東勢，參加議員謝志忠競總成立大會，走訪東勢黃昏市場和夜市。

何欣純受訪，被問及藍營昨天在造勢大會批中央卡關中捷藍線一事，她無奈表示這是對手一貫的說詞，但市長盧秀燕已經執政8年，這麼多年藍線連1公分都看不到，不該用其他理由推卸責任，市民期待市府有效率的推動捷運建設，看到藍線真正動工。

立法院長韓國瑜昨晚在造勢大會拋出國道6號東延花蓮的議題，何欣純認為，不能只是淪為口號，藍營這屆立委剛上任就提出相關的特別條例，但到底能不能做到？這麼大的工程，還要經過環評與許多高難度技術，專業評估不能少，不能只用一句口號代替。

關於近日的老人健保議題，何欣純指出，不管是台中市的老人健保補助延續，還是其他很多長輩福利，她一直以來都是最早提出的，對手江啟臣只是跟進抄襲；她對長輩照顧有信心，也相信長輩願意信任自己，無論如何，台中老人健保補助都會延續，明年度預算也編好了，若當選會照預算執行。

媒體也關心何欣純下次何時與民進黨台北市長候選人沈伯洋合體。何說，還在與沈的競總溝通，目前確定時間是11月20日，但要用什麼樣的形式，雙方還在溝通，尚未定案；一旦有定案版本，一定會第一時間公告，沈是半個台中人，希望市民用台中人的熱情歡迎他。

何欣純 台中市選舉 健保 老人福利法

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