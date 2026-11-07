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卓揆拒副署老福法喊再協商 許宇甄：沒有權利要求只過滿意的法案

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照

行政院昨宣布不副署立法院三讀通過的「老人福利法」修正案，行政院長卓榮泰今表示，國會不應以破壞代際正義的方式損害到行政院施政規畫，行政院願主動與立法院溝通。國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，先否定國會決議，再要求立法院接受行政院的條件，拒絕副署不是協商，行政院更沒有權力要求國會只能通過自己滿意的法律。

許宇甄表示，國會修法就是要減輕長輩健保負擔，讓全國符合條件的長者獲得一致保障，行政院卻以代際正義、財政規劃為由拒絕副署。台灣已進入超高齡社會，卓榮泰不積極解決長者負擔，反而把行政院的施政規畫擺在老人福利，減輕年輕人的負擔之前，完全本末倒置。

許宇甄指出，立法院依法審議、表決、通過法律，是民主憲政的正常運作，不是卓榮泰口中的「硬要行政院」。行政院若對法案內容有不同意見，本來就有憲政制度下的溝通與救濟機制，不能因為不滿國會表決結果，就把拒絕副署當成否決法律的工具。

許宇甄質疑，民進黨中央既然認為擴大老人健保補助違反世代正義，甚至以此為由拒絕副署，那麼民進黨縣市長候選人是否也認同中央立場？未來當選後，會不會檢討甚至取消地方政府現行的老人健保補助？民進黨不能中央批評補助長者不公平，地方卻把同樣政策當成照顧老人家的政績。

許宇甄要求，所有民進黨縣市長候選人應公開承諾，是否維持現有長者健保補助，並清楚交代未來政策方向。老人福利不能中央一套、地方一套，更不能選前開支票、選後砍福利。

許宇甄 副署 卓揆

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