政院不副署老福法 國民黨團：寧送1400億購美天然氣 不照顧台灣長輩

行政院昨日宣布不副署立法院三讀通過的「老人福利法」，國民黨立院黨團書記長許宇甄今批評，這是卓榮泰內閣第九度拒絕副署立院三讀法案，視憲政體制如無物。行政院長卓榮泰寧願將高達1400億的巨款送給美國阿拉斯加蓋天然氣管線，當冤大頭，也不願照顧台灣長輩。

許宇甄指出，健保署數據鐵證如山，全台417.6萬名65歲以上長者中，高達234.3萬人的健保費是掛在子女名下苦撐。推動修法排富免除長者健保費，就是要由國家扛起責任，給全台200多萬喘不過氣的「三明治世代」一條生路；如今政院無情拒簽，就是親手把最沉重的經濟枷鎖，死死砸回台灣青壯年的背上。

許宇甄批評，政院滿口胡言的拒絕藉口，根本是極致的荒謬與雙標。民進黨政府為了掩飾自己殘破不堪的錯誤能源政策，動輒揮霍數千億人民血汗錢去填補台電、中油的無底黑洞，花錢如流水時，怎麼從未聽這些官員吐出半句「財政紀律」？

許宇甄說，當預算終於要用在照顧全國長輩、實質減輕青年重擔時，政府竟然兩手一攤哭窮大喊沒錢；更令人不齒的是，賴清德總統選前為了騙選票，屢次厚顏為高喊「65歲以上免健保費」的綠營候選人站台背書，當時怎麼就沒有財政崩潰的問題？選前開支票是德政，選後在野黨落實就變破壞財政，這不是人格分裂，什麼才是？

國民黨團警告，卓內閣連續九度拒絕副署，已將多數民意踩在腳底狠狠踐踏。對三明治世代冷血無情的卸責政府，國民黨絕對寸步不讓，死守長者與青壯年的救命錢。