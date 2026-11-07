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公民團體4大願景及12項政策訴求 謝國樑簽署：共創宜居有愛基隆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
公民團體4大願景及12項政策訴求，謝國樑簽署：共創宜居有愛基隆。圖／謝國樑競辦提供
公民團體4大願景及12項政策訴求，謝國樑簽署：共創宜居有愛基隆。圖／謝國樑競辦提供

針對日前基隆16個公民團體共同提出的四大願景、12項政策訴求，基隆市長謝國樑今天已簽署遞交，謝國樑說，以審慎、負責的態度看待相關政策承諾，收到訴求書後，第一時間請各權責局處逐項檢視訴求內容，並從政策方向、現行執行情形、法令規範、財政資源及實際可行性等面向進行評估，就各項訴求提出具體回應。

謝國樑認為，公民團體長期深耕環境生態、教育、勞工、文化等不同領域，所提出的政策建議，展現對基隆城市發展的關心與期待，他認同公民參與對城市治理的重要性，也肯定各團體透過跨領域對話，共同思考基隆未來的發展方向。

公民團體的12項訴求，經各局處檢視後，針對部分政策訴求，包含：生物多樣性、職安與降災政策落實、原民文化與族語傳承、教育預算監督與午餐品質升級、文化治理與文化紮根等5項訴求，市府認同其理念及推動方向，將配合相關承諾。

另有4項則因涉及既有政策執行、中央權責、法令制度、預算編列或實際執行條件，採取「有條件同意」的立場，並以書面補充說明併同承諾書交送主辦單位，表達市府將持續努力進行公共政策討論與對話之決心。

而針對其餘3項政策訴求，因細項內容涵蓋範圍甚廣，市府將採取持續了解、研究，並希望在符合公共利益及市政發展方向的前提下，朝尋求更多政策共識與具體方向前進。

謝國樑強調，未來市府仍將持續與公民團體保持溝通，透過理性對話及協作，凝聚更多城市發展共識，讓市民的意見成為精進市政的重要力量。

謝國樑親自簽署「政策承諾書」及「公民參與約定書」後，感謝公民團體對於公共政策的重視與關心，未來希望透過政府與公民團體共同努力，持續推動永續發展、完善市民照顧、深化教育扎根及文化傳承，打造更宜居、永續、有愛的基隆。

基隆 謝國樑 公民團體 願景

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