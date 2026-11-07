不副署老福法卓榮泰喊兩院重談 陳清龍：無誠信閣揆說協商 天大笑話

行政院昨宣布不副署立法院藍白表決通過的「老人福利法」修正案，行政院長卓榮泰今表示，行政院願意也會主動跟立法院談更合理的規畫，而不是用表決硬要政院破壞施政規畫。民眾黨立院黨團總召陳清龍說，一個沒有誠信的行政院長，說要與立法院協商，真是天大的笑話。

卓榮泰今出席東西向快速公路台76線延伸工程全線通車典禮。他致詞時表示，政府對照顧長者已有現行的制度在運作，行政院會主動也樂意跟立法院好好來談，而不是用表決的方式硬要行政院在不顧國家財政規畫之下，破壞了整個施政的整個規劃。

陳清龍指出，一個沒有誠信的行政院長，說要與立法院協商，真是天大的笑話。今年4月朝野協商，卓榮泰承諾在總預算案付委後6個月內，提出軍警消待遇調整的院版修法，半年期限10月已經屆滿，至今仍不見院版修正案。連白紙黑字都能跳票，如何跟毫無誠信的行政院長協商？

陳清龍說，再次重申，補助長者健保費，民進黨的縣市長與參選人通通支持，賴清德總統也公開肯定地方的做法，為何修法統一補助就不行？難道民進黨的候選人都是在騙票？