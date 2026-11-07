台灣關閉駐巴紐代表處 王定宇：稱外交生變不精確 是停止輸血

巴布亞紐幾內亞政府要求我駐處人員限期離境並推動關閉駐處，外交部昨宣布主動關閉駐巴紐代表處，撤回所有派駐人員，並終止技術合作及援助計畫。民進黨立委王定宇今表示，外界形容是台灣與巴紐「外交生變」並不精確，雙方本就沒有正式邦交關係，「正確的描述應該是台灣停止對巴紐的輸血。」

王定宇表示，台灣長期向巴紐採購天然氣，也提供醫療、農業、漁業等人道協助，彼此關係中「巴紐獲益較大」。他說，台灣基於人道價值對巴紐提供很多協助，但巴紐個別政治人物時常對台灣駐處進行打壓，「似乎把中華民國台灣駐巴的代表處當作提款機一樣。」

王定宇表示，這次政府做好準備，決定停止駐巴紐代表處業務，以及相關技術合作及援助，「這個決定維護了國家的尊嚴，也維護了國家的利益」。

對於天然氣供應，王定宇說，台灣每年向巴紐採購天然氣，不管是澳洲或美國都有替代來源，「並不會影響到我們能源供應的安全，甚至於反而會更安全」。他表示，這次外交部的決定既維護國家尊嚴，「利益受損的那一邊是巴紐」。

王定宇說，許多國家都在檢討中國「大撒幣支票一再跳票」，但某些國家的特定政治人物「也許他個人會得到私利」，不斷以犧牲該國國家、人民利益來成就個人私利。

王定宇表示，台灣長期不走「大撒幣」的外交策略，而是採取理念、價值及總合外交，透過協助邦交國或有外交關係的國家彼此一起成長；若有國家選擇打壓台灣的外交關係來討好北京，「以目前發生的許多案例來看，偷雞不著蝕把米」。

王定宇表示，這次外交部的做法維護國家尊嚴，國家利益也沒有受損，「我們支持外交部這個做法」；至於巴紐人民因此可能受害，「就是巴紐他們國家的內政，他們自己的人民要想清楚。」