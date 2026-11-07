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行政院不副署老人福利法修法！盧秀燕：民進黨做不到應該換黨執政

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行政院不副署老人健保補助 盧秀燕：民進黨做不到應該換黨執政

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
盧秀燕強調，台中做得到老人健保補助，民進黨如果做不到，就應該換黨執政，請支持國民黨、民眾黨。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕強調，台中做得到老人健保補助，民進黨如果做不到，就應該換黨執政，請支持國民黨、民眾黨。記者陳敬丰／攝影

國民黨與民眾黨立院黨團聯手通過老人福利法修法，65歲以上長者有條件免健保費，行政院長卓榮泰副署，表示違反社會保險原則與世代正義。台中市長盧秀燕今天痛批，卓揆不副署的理由荒謬，如果台中做得到老人健保補助，民進黨卻做不到，就應該換黨執政。

盧秀燕今天出席國民黨台中市議員朱元宏競總成立大會，會後受訪，對卓榮泰不副署老人健保補助一事，她表示非常令人失望，且政院昨天給出的不副署理由非常荒謬。

盧秀燕指出，卓揆的不副署理由有兩點，第一點是害怕債留子孫，但台中市在她的主政下已經連續實施8年老人健保補助，市民人均負債降到有史以來最低，只要有能力調度財政、運用稅收，不存在債留子孫的問題。

盧秀燕說，不副署的第二個理由是會造成年輕世代負擔，但回到台中經驗，前任市長林佳龍斷掉老人健保補助後，誰繳最多？不是老人，是老人的子女、孫子女在繳；老人健保補助其實反而是在降低年輕世代負擔，也讓老人安心有健保。

盧秀燕強調，台中做得到，擁有全國資源的行政院也應該做得到，中央執政的民進黨應該要做得到；如果台中做得到，行政院或民進黨卻做不到，就應該換黨執政，請大家支持國民黨和民眾黨。

立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣也有出席朱元宏競總成立大會，同樣被問及老人健保補助，他表示過去林佳龍斷掉中市老人健保補助，自己擔任盧秀燕競總主委時強烈建議恢復，可以肯定他若當選，一定會延續這個政策；反觀現在行政院反對全國一致的補助，不得不懷疑民進黨對此的態度。

盧秀燕（前左四）、江啟臣（前左一）出席國民黨議員朱元宏（前左二）競總成立大會。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕（前左四）、江啟臣（前左一）出席國民黨議員朱元宏（前左二）競總成立大會。記者陳敬丰／攝影

江啟臣表示，自己一定會延續老人健保補助的政策，但由於行政院反對全國一致的老人健保補助，不得不讓人懷疑民進黨對此的態度。記者陳敬丰／攝影
江啟臣表示，自己一定會延續老人健保補助的政策，但由於行政院反對全國一致的老人健保補助，不得不讓人懷疑民進黨對此的態度。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕 副署 補助 健保 卓榮泰 2026九合一選舉

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