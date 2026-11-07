解釋不副署老人福利法修正案 卓揆：立院硬要政院破壞施政整體規畫

行政院不副署立法院藍白表決通過的老人福利法修正案，引起在野陣營抨擊不重視老人福利。行政院長卓榮泰今表示，政府對照顧長者已有現行的制度在運作，行政院會主動也樂意跟立法院好好來談，而不是用表決的方式硬要行政院在不顧國家財政規劃之下，破壞了整個施政的整個規劃。

交通部公路局今舉行東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程通車典禮，卓榮泰致詞時表示，開幕典禮一開始，小朋友表演擊鼓必須有一樣的節奏，不管鼓的大小，節奏要一致，這讓他想起立法、行政兩院對於國家推動進步的節奏、步伐要一致，才不會凌亂，才不會互相干擾。

卓榮泰強調特別要提到這一點，是政府對長照的福利從來不會輕忽，從長照3.0現在編列每一年那麼多經費，也是為了讓全國長輩們在生活身體上得到更多的健康照顧，尤其最近所謂老人福利法的工作，政府對老人福利法從過去對長者已經有現行的制度在運作，行政院當然歡迎立法院跟行政院來談現階段財政負擔及實施步驟可以互相理解和執行的法案。

卓榮泰以台76線全線通車為例，2005年之前把前面一段通車，今天這一段通車經過20年，因為種種工程地理、交通需求的環境及財政考量，所以有時間上差別；立法院沒有跟行政院爭取（協商）就表決通過三讀老人福利法，行政院（不副署）是採取憲法上的保障（依憲法行事之意）。

卓榮泰表示，不過，站在為國家照顧長者這個工作的必須上面，行政院仍樂意、也會主動再跟立法院尋求未來能在國家財政及執行年度方面，更合理規劃長者健保。他強調，兩院好好的來談，而不是用表決的方式，硬要行政院在不顧國家財政規劃之下，破壞整個施政的整個規劃。

卓榮泰說，行政院願意樂於再跟立法院就此事協商，再徵詢雙方共同的意見，總之兩院目的一樣，要為國家的長者尋求更多的照顧，要兼顧到國家財政的永續，也要兼顧到整個政策的可執行性。