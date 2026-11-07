快訊

華邦電今年獲利豐收 焦佑鈞證實員工平均獎金上看30個月

行政院不副署老人健保補助 盧秀燕：民進黨做不到應該換黨執政

曝幕僚勸講話含蓄點！柯志恩笑回：遇事就是直球對決

聽新聞
0:00 / 0:00

解釋不副署老人福利法修正案 卓揆：立院硬要政院破壞施政整體規畫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
行政院長卓榮泰參加東西向快速公路台76線延伸工程全線通車典禮。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰參加東西向快速公路台76線延伸工程全線通車典禮。記者黃仲裕／攝影

行政院不副署立法院藍白表決通過的老人福利法修正案，引起在野陣營抨擊不重視老人福利。行政院長卓榮泰今表示，政府對照顧長者已有現行的制度在運作，行政院會主動也樂意跟立法院好好來談，而不是用表決的方式硬要行政院在不顧國家財政規劃之下，破壞了整個施政的整個規劃。

交通部公路局今舉行東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程通車典禮，卓榮泰致詞時表示，開幕典禮一開始，小朋友表演擊鼓必須有一樣的節奏，不管鼓的大小，節奏要一致，這讓他想起立法、行政兩院對於國家推動進步的節奏、步伐要一致，才不會凌亂，才不會互相干擾。

卓榮泰強調特別要提到這一點，是政府對長照的福利從來不會輕忽，從長照3.0現在編列每一年那麼多經費，也是為了讓全國長輩們在生活身體上得到更多的健康照顧，尤其最近所謂老人福利法的工作，政府對老人福利法從過去對長者已經有現行的制度在運作，行政院當然歡迎立法院跟行政院來談現階段財政負擔及實施步驟可以互相理解和執行的法案。

卓榮泰以台76線全線通車為例，2005年之前把前面一段通車，今天這一段通車經過20年，因為種種工程地理、交通需求的環境及財政考量，所以有時間上差別；立法院沒有跟行政院爭取（協商）就表決通過三讀老人福利法，行政院（不副署）是採取憲法上的保障（依憲法行事之意）。

卓榮泰表示，不過，站在為國家照顧長者這個工作的必須上面，行政院仍樂意、也會主動再跟立法院尋求未來能在國家財政及執行年度方面，更合理規劃長者健保。他強調，兩院好好的來談，而不是用表決的方式，硬要行政院在不顧國家財政規劃之下，破壞整個施政的整個規劃。

卓榮泰說，行政院願意樂於再跟立法院就此事協商，再徵詢雙方共同的意見，總之兩院目的一樣，要為國家的長者尋求更多的照顧，要兼顧到國家財政的永續，也要兼顧到整個政策的可執行性。

行政院長卓榮泰在東西向快速公路台76線延伸工程全線通車典禮，說明老人福利法不副署的立場。記者簡慧珍／攝影
行政院長卓榮泰在東西向快速公路台76線延伸工程全線通車典禮，說明老人福利法不副署的立場。記者簡慧珍／攝影

老人福利法 副署 卓榮泰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／老人福利法政院不副署 卓榮泰盼重啟協商、兼顧財政永續

政院不副署老人福利法修法 陳清龍：民進黨縣市長候選人認同此作法？

政院擬不副署「老人福利法」 許宇甄：賴政府冷血無情

老人保障也搞差別待遇？

相關新聞

台灣關閉駐巴紐代表處 王定宇：稱外交生變不精確 是停止輸血

巴布亞紐幾內亞政府要求我駐處人員限期離境並推動關閉駐處，外交部昨宣布主動關閉駐巴紐代表處，撤回所有派駐人員，並終止技術合作及援助計畫。民進黨立委王定宇今表示，外界形容是台灣與巴紐「外交生變」並不精確，雙方本就沒有正式邦交關係，「正確的描述應該是台灣停止對巴紐的輸血。」

老農津貼加碼政院批違憲 陳以信：選舉向農民要選票 執政卻擋津貼

立法院昨日三讀通過老農津貼提高至每月1萬5千元，民進黨立委全數未投票，行政院則批評違憲、增加財政負擔。對此，國民黨文傳會主委陳以信今表示，民進黨選舉時向農民要選票，執政時卻連老農津貼都要擋，欠全國農民一個交代。

政院不副署老福法 國民黨團：寧送1400億購美天然氣 不照顧台灣長輩

行政院昨日宣布不副署立法院三讀通過的「老人福利法」，國民黨立院黨團書記長許宇甄今批評，這是卓榮泰內閣第九度拒絕副署立院三讀法案，視憲政體制如無物。行政院長卓榮泰寧願將高達1400億的巨款送給美國阿拉斯加蓋天然氣管線，當冤大頭，也不願照顧台灣長輩。

不副署老福法卓榮泰喊兩院重談 陳清龍：無誠信閣揆說協商 天大笑話

行政院昨宣布不副署立法院藍白表決通過的「老人福利法」修正案，行政院長卓榮泰今表示，行政院願意也會主動跟立法院談更合理的規畫，而不是用表決硬要政院破壞施政規畫。民眾黨立院黨團總召陳清龍說，一個沒有誠信的行政院長，說要與立法院協商，真是天大的笑話。

行政院不副署老人健保補助 盧秀燕：民進黨做不到應該換黨執政

國民黨與民眾黨立院黨團聯手通過老人福利法修法，65歲以上長者有條件免健保費，行政院長卓榮泰不副署，表示違反社會保險原則與世代正義。台中市長盧秀燕今天痛批，卓揆不副署的理由荒謬，如果台中做得到老人健保補助，民進黨卻做不到，就應該換黨執政。

解釋不副署老人福利法修正案 卓揆：立院硬要政院破壞施政整體規畫

行政院不副署立法院藍白表決通過的老人福利法修正案，引起在野陣營抨擊不重視老人福利。行政院長卓榮泰今表示，政府對照顧長者已有現行的制度在運作，行政院會主動也樂意跟立法院好好來談，而不是用表決的方式硬要行政院在不顧國家財政規劃之下，破壞了整個施政的整個規劃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。