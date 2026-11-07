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影／老人福利法政院不副署 卓榮泰盼重啟協商、兼顧財政永續

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
行政院長卓榮泰（中）、民進黨彰化縣長候選人陳素月（左）與彰化縣長王惠美（右）出席東西向快速公路台76線延伸工程全線通車典禮。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰（中）、民進黨彰化縣長候選人陳素月（左）與彰化縣長王惠美（右）出席東西向快速公路台76線延伸工程全線通車典禮。記者黃仲裕／攝影

立法院日前三讀通過「老人福利法」第22條修正，行政院決定不予副署。行政院卓榮泰今天表達立場，強調政府對於長者的福利與照顧從未輕忽，並持續推動長照3.0及編列龐大經費，全方位守護長輩的身心健康。然而，針對「老人福利法」修法未充分與行政院協調便通過表決一事，卓榮泰認為此舉恐在不顧國家財政規劃下，破壞整體的施政藍圖。

卓榮泰出席東西向快速公路台76線延伸工程全線通車典禮時指出，中央與地方政府在權責、財務及施政上應共同分擔、分享，猶如擊鼓表演一般，立法與行政兩院推動國家進步的節奏與步伐也必須保持一致，才不會互相干擾。以交通建設為例，如台76線工程歷經20年，便是考量地理環境、交通需求與國家財政負擔，透過時間逐步落實。

卓榮泰表示，盡管先前針對法案採取憲法上的相應程序，但秉持照顧長者的初衷，行政院仍表達高度誠意，樂意且主動與立法院重啟協商。他呼籲，雙方應在現階段財政負擔與可行執行步驟下相互理解，尋求兼顧國家財政永續與長者健保合理規劃的完善方案，透過理性溝通取代單純表決，共同為全國長者謀求最大福祉。

立法院日前三讀通過「老人福利法」第22條修正，行政院決定不予副署，行政院卓榮泰今天表達立場，表示行政院仍表達高度誠意，樂意且主動與立法院重啟協商。記者黃仲裕／攝影
立法院日前三讀通過「老人福利法」第22條修正，行政院決定不予副署，行政院卓榮泰今天表達立場，表示行政院仍表達高度誠意，樂意且主動與立法院重啟協商。記者黃仲裕／攝影

交通部長陳世凱（左一）、民進黨彰化縣長候選人陳素月（左二）、行政院長卓榮泰（中）、縣長王惠美（右二）與立法委員謝衣鳯（右一）出席東西向快速公路台76線延伸工程全線通車典禮時合影留念。記者黃仲裕／攝影
交通部長陳世凱（左一）、民進黨彰化縣長候選人陳素月（左二）、行政院長卓榮泰（中）、縣長王惠美（右二）與立法委員謝衣鳯（右一）出席東西向快速公路台76線延伸工程全線通車典禮時合影留念。記者黃仲裕／攝影

老人福利法 卓榮泰

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