我關閉駐巴紐代表處 國民黨團：政府應檢討外交與兩岸戰略

外交部昨宣布，基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益，主動關閉駐巴紐代表處。國民黨立院黨團書記長許宇甄今表示，政府應深刻檢討當前的外交與兩岸戰略，回歸「務實外交」路線，而非讓台灣在國際舞台上越走越窄。

巴布亞紐幾內亞今年7月片面宣布關閉駐巴紐代表處，台灣隨即以停止進口巴紐現貨天然氣因應。外交部昨關閉代表處，撤回所有派駐人員，並呼籲國際社會正視中國持續擴張政治影響力。

許宇甄表示，高度遺憾，也對前線外交人員的辛勞與努力表達慰問與感謝。此事凸顯民進黨政府執政下，我國國際空間面臨嚴重萎縮的困境。兩岸關係持續惡化，導致我國外交處境步步維艱。民進黨政府不能每次遭遇外交挫敗，就僅以譴責外部勢力打壓或發表遺憾輕輕帶過，更不應將外交倒退的結果推諉卸責，用內部宣傳掩蓋外交失策。

許宇甄呼籲，政府應深刻檢討當前的外交與兩岸戰略，回歸「務實外交」路線，妥善處理兩岸關係，才能真正捍衛中華民國的國家尊嚴與整體利益，而非讓台灣在國際舞台上越走越窄。政府必須正視當前困境，給國人一個清楚的交代。