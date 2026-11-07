巴布亞紐幾內亞施壓我國閉館撤員 美國國務院：北京恫嚇又一例

巴布亞紐幾內亞外交部以「一個中國政策」為由，宣布將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」，又要求我國駐處人員限期離境，美國國務院美東時間6日表達關切，指這是北京又一次對台的恫嚇行動。

外交部昨指出，巴紐政府近日再度片面要求我國駐莫士比港台灣經濟貿易辦事處人員限期離境及推動關閉我駐處。

對於這樣的報告，美國國務院發言人表示，他們非常關切巴布亞紐幾內亞單方面下令關閉位於莫士比港的台北經貿辦事處。

國務院發言人指出，台灣是值得信賴、理念相近的民主夥伴；台灣與世界各國建立的關係，為這些國家的人民帶來重大的利益，其中也包括巴布亞紐幾內亞。

該發言人表示，這是北京對台灣和台灣在世界上的支持者又一次的恫嚇行動，指這樣的行為不但破壞各國選擇與台灣建立夥伴關係的主權決定，也威脅國際的和平與繁榮。