聽新聞
0:00 / 0:00
巴布亞紐幾內亞施壓我國閉館撤員 美國國務院：北京恫嚇又一例
巴布亞紐幾內亞外交部以「一個中國政策」為由，宣布將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」，又要求我國駐處人員限期離境，美國國務院美東時間6日表達關切，指這是北京又一次對台的恫嚇行動。
外交部昨指出，巴紐政府近日再度片面要求我國駐莫士比港台灣經濟貿易辦事處人員限期離境及推動關閉我駐處。
對於這樣的報告，美國國務院發言人表示，他們非常關切巴布亞紐幾內亞單方面下令關閉位於莫士比港的台北經貿辦事處。
國務院發言人指出，台灣是值得信賴、理念相近的民主夥伴；台灣與世界各國建立的關係，為這些國家的人民帶來重大的利益，其中也包括巴布亞紐幾內亞。
該發言人表示，這是北京對台灣和台灣在世界上的支持者又一次的恫嚇行動，指這樣的行為不但破壞各國選擇與台灣建立夥伴關係的主權決定，也威脅國際的和平與繁榮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。