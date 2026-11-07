我關閉巴紐代表處 邱志偉：仍要當心中國後續APEC打壓

外交部昨宣布，基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益，主動關閉駐巴紐代表處。民進黨立委邱志偉今天表示，支持政府停止到該國的能源採購，以及主動關閉該館處，台灣長期以真誠推動合作，可惜巴紐卻犧牲雙邊關係，不排除是因為即將舉行的中國APEC的打壓而來，台灣必須審慎以對。

巴布亞紐幾內亞今年7月片面宣布關閉駐巴紐代表處，台灣隨即以停止進口巴紐現貨天然氣因應。外交部昨關閉代表處，撤回所有派駐人員，同時呼籲國際社會正視中國持續擴張政治影響力。

邱志偉指出，他去年曾質詢外交部長林佳龍時，已提醒巴紐在南太平洋的重要戰略地位，要求深化官方交流與戰略合作，並表示有交流才有合作的機會。台灣長期相當有誠意，希望能夠提升南太地區的戰略合作同盟，但巴紐如今配合外力打壓台灣，既背離互惠合作，也傷害自身利益。

邱志偉說，根據外交部說明，2026年上半年原規畫採購的巴紐天然氣現貨約50萬公噸，未來也不再簽訂新的現貨採購合約。台灣採購量約占巴紐液化天然氣出口總量相當大，必然對該國的經濟影響相當大。

邱志偉表示，身為經濟委員會立委，將要求經濟部及所屬機關和外交部協調做好準備，確保國內能源供應穩定充足，不會受此次政策調整影響，不過因應當前國際政經情勢動盪、中東危機造成的油價衝擊等，他呼籲政府應持續透過多元採購，維護能源安全。

邱志偉指出，巴紐可能藉此在APEC領袖會議舉行前討好中國，台灣此次參與中國主辦的APEC，政府更須審慎留意外交打壓，確保我方平等、尊嚴參與及人員安全，特別是在領袖代表人選上，必須更加小心，他認為此刻更應當由半導體產業的資深前輩出任代表，由於台灣半導體產業在全球的重要性，能降低中國惡意打壓的可能性。

邱志偉說，台灣珍惜任何國際朋友與我國合作的機會，但反對中國的惡意脅迫、以恫嚇威脅等方式來干預各國與台灣的友善互動，此舉對兩岸的和平穩定無助，也只會增加政經情勢的風險。