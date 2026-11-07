政院宣布不副署老福法 吳皇昇：曾幾何時決定法律的不再是民意？

立法院上月三讀修正「老人福利法」，65以上符合條件長者免繳健保費，行政院昨再次宣布不予副署。對此，民眾黨政策會執行長吳皇昇昨在社群平台發文表示，曾幾何時，決定法律的，不再是民意？在民意機關三讀通過的法案，需看行政權會不會副署。

吳皇昇表示，這張總統用箋有說不出的感慨，針對立法院三讀通過的「老人福利法」修正條文，行政院長卓榮泰奉賴大總統之命，再次「不予副署」。

吳皇昇指出，以前關心公共事務，大家緊盯的是立法院的議場，看民意代表如何辯論、看一項法案能不能順利「三讀通過」。因為在民主憲政的常識裡，立法院代表人民，三讀通過就代表民意的展現。

吳皇昇說，但曾幾何時，這一切都變了。現在法案就算在立法院千辛萬苦三讀通過，大家卻得屏息以待「行政院長會不會副署？」彷彿在一夕之間，行政院長變成了真正的立法審查機關，擁有凌駕於國會之上的太上皇權力，只要行政權一句「窒礙難行」或「違憲之虞」，就能輕易否定民意機關的立法決定。

吳皇昇表示，這份權力的背後，反映的其實是一種唯我獨尊、不容許異見的執政思維。民主最珍貴的，從來不是誰贏誰輸，而是對「制度與制衡」的敬畏。當行政權可以隨時沒收多數民意的共識，人民習以為常的民主日常，還剩下多少？看著這紙總統公文，真的不勝唏噓。