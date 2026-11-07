老農津貼加碼政院批違憲 陳以信：選舉向農民要選票 執政卻擋津貼

立法院昨日三讀通過老農津貼提高至每月1萬5千元，民進黨立委全數未投票，行政院則批評違憲、增加財政負擔。對此，國民黨文傳會主委陳以信今表示，民進黨選舉時向農民要選票，執政時卻連老農津貼都要擋，欠全國農民一個交代。

陳以信指出，行政院只願提高至1萬元，連民進黨立委都曾提案提高至1萬2千元，證明行政院版本根本為德不卒。如今國民黨推動1萬5千元，綠委卻連贊成票都不敢投。攸關53萬老農權益的法案，民進黨立委竟然集體不投票，不是薪水小偷，就是對不起農民。

陳以信點名參選農業縣市首長的民進黨立委，包括嘉義縣長候選人蔡易餘、雲林縣長候選人劉建國、彰化縣長候選人陳素月、台東縣長候選人陳瑩，以及嘉義市長候選人王美惠、台南市長候選人陳亭妃，應立即公開表態支不支持老農津貼應發1萬5千元？為何不敢投下贊成票？

陳以信指出，行政院宣稱加碼會增加支出，只會拿財政負擔嚇唬農民。行政院自己可以提案加碼，國會修法提高金額就喊違憲？難道只有民進黨可以照顧農民，國會連修法權都沒有？行政院的違憲主張存有重大法律爭議，不能把自己的法律見解當成憲法判決。

陳以信批評，行政院長卓榮泰昨天才不副署長者健保補助，今天又拿違憲威脅老農津貼，難道老人不給補助，農民也不准加碼？卓榮泰究竟是行政院長，還是人民福利的把關阻擋者？