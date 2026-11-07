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荷蘭議員：台海緊張若加劇 經濟危機更甚新冠疫情

中央社／ 海牙6日電

「對中政策跨國議會聯盟」年會今天決議，將致力宣傳台海和平對所有經濟體、安全、法治的重要性。多國議員關切世界各國對此仍缺乏意識，而荷蘭國會議員帕特諾特提到，台海若緊張加劇所引起的經濟危機，將比Covid-19疫情造成的經濟影響還嚴重。

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會在荷蘭海牙國會大樓連日登場，今天決議兩大努力方向，首先，透過成員國之間的國際努力，宣傳南海和台海對所有經濟體、安全和法治的全球重要性，以確保區域和平與穩定；第二則是提升各國韌性應對中國經濟籌碼。

澳洲、日本、捷克、荷蘭、巴拿馬等多國議員在辯論階段指出，印太區域國家理解南海與台海和平穩定的重要性，但許多世界領袖仍未正視該區域影響到的是世界各國，這對各國經濟、安全都有根本性影響。

帕特諾特（Jan Paternotte）強調，考量國際貿易航經台灣海峽，以及台灣在全球半導體產業的位置，任何緊張加劇所造成的經濟危機，會比Covid-19疫情造起的經濟影響還嚴重；倡議維持台海現狀對全世界的重要性為首要優先。

代表台灣國會出席的民進黨立委張雅琳提到，IPAC各國議員支持台海和平對世界經濟的重要性，但行政單位卻未必如此瞭解，必須設法拉近兩邊距離。

荷蘭國會議員范德雷（Tom van der Lee）於年會後記者會指出，兩提案都已超越單一國家的憂慮，皆為全球議題、需要全球合作才能達成。

媒體關切，今年適逢南海仲裁案十週年，但中方仍是加劇在南海緊張，國際社會應如何展現支持。

帕特諾特表示，菲律賓不默許領地遭侵略，總是起身對抗、努力發聲，這值得被肯定，國際社會也應該效法，展現對國際法的支持。

范德雷則說，依據荷蘭政策，每兩年會派軍艦通過台海等區域，以實際行動展現航行自由的重要性；另外，海牙作為國際法的重要據點，也會持續展現對菲律賓捍衛權利、和平的支持。

媒體另詢問，若台灣遭到中國侵略，日本在什麼情況下會出兵馳援台灣。日本前防衛大臣中谷元表示，日本與各國合作避免此情況發生。但若台灣遭到侵略，日本在受到嚴重安全影響時，依法能支持或與其他國家合作，但涉入程度是依個案而論。

荷蘭 疫情 台海

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