老農津貼加碼 張麗善籲中央公告執行

聯合報／ 記者蔡維斌簡慧珍劉明岩游振昇／連線報導

立院三讀通過加碼老農津貼到一萬五千元，行政院批評違憲。雲林縣長張麗善昨表示，加碼老農津貼是遲來正義，呼籲中央依法公告執行，保障為台灣這塊土地奉獻的農民。參選彰化、雲林縣長的民進黨立委陳素月、劉建國說，加碼不能只喊數字，要有穩定財源，更不該選舉操作。

張麗善昨表示，立院修法讓為土地盡心力的農民，生活能更穩定；物價波動，每月八千餘元已入不敷出，提高到一萬五千元，可減輕生活負擔。

台中市長盧秀燕昨晚為台中市長候選人江啟臣站台時表示，農漁民相對弱勢，藍調高津貼，但民進黨反對；她喊話，「去問民進黨的縣市長候選人，為什麼民進黨反對提高老農津貼？為何不照顧農漁民？」

國民黨彰化縣長候選人魏平政說，物價飛漲，提高到一萬五千元不算多，政府多收稅金應足以編列預算，政院沒必要一棒打回藍白表決通過的修正案，「這樣很傷老農的心」。

老農津貼 張麗善 江啟臣

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