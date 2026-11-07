巴紐逼迫撤館 我關閉代表處撤離

巴布亞紐幾內亞外交部七月以「一個中國政策」為由，宣布將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」，近日又加碼要求我國駐處人員限期離境。中華民國外交部數月交涉未果，昨天宣布，基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益，經通盤評估後，決定主動關閉駐巴紐代表處，撤回所有派駐人員，並全面檢討及調整雙邊合作關係。

外交部指出，巴紐政府近日再度片面要求我國駐莫士比港台灣經濟貿易辦事處人員限期離境及推動關閉我駐處。

外交部表示，我國多年來秉持互惠互利及協助發展的精神，在經濟、農業、醫療衛生及人才培育等領域，持續提供巴布亞紐幾內亞實質協助，為當地人民福祉及國家發展作出貢獻；然而，巴紐政府近期一連串作為，已嚴重影響雙方長期合作所建立的互信基礎，也反映中國持續運用政治壓力及經濟影響力，干預他國外交決策、打壓台灣國際空間。

外交部強調，各國應有權自主決定與台灣往來及合作方式，不應受第三方政治脅迫與操弄；此次巴紐政府的決定，再次凸顯中國以政治及經濟手段干預他國自主外交決策、破壞國際互信與公平原則的作為。