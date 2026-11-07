立院三讀！藍白聯手 白老農津貼加碼至每月1.5萬

立法院昨天三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文，將老農津貼加碼至每月一點五萬元，追溯至今年七月一日生效，政院批此案違反憲法及預算法精神。另外，政院昨日拍板不副署立院日前通過的六十五歲以上老人免健保費法案，成為閣揆卓榮泰上任後第九次不副署。

九合一選戰將至，在野黨陸續通過民生法案爭取選民支持。行政院一月提出修法將老農津貼提高至每月一萬元，並編列至今年度追加預算中。國民黨團、民眾黨團進一步加碼至一點五萬元，昨日立院上演表決大戰，民進黨立委全數未投票，藍白以人數優勢五十票，順利闖關。

根據立院三讀條文，老農津貼從每月八一一○元提高至一萬五千元，另外新增物價檢討機制，原則上每四年依消費者物價指數調整，但定期調整屆滿二年後，若消費者物價成長率漲幅達百分之三，便可啟動調整。

除了調高老農津貼金額外，立院三讀版本也放寬了老農津貼「排富條款」的標準，將排富門檻從非農業所得五十萬元提高至六十萬元；財產、土地及房屋價值則由五百萬元調至一○二五萬元，唯一且自住房屋則不列入排富。

農業部指出，昨天通過的一萬五千元版本，若以每年約五十三萬名領取人估算，將比政院版增加約三二○億元，依目前已編列預算，將不足以支應，且如此增加長期固定性的福利支出，以及政府長期財政負擔，若無妥善財源配套，勢將壓縮整體農政資源配置。

對於老農津貼法案，行政院發言人李慧芝表示，此次修法大幅增加中央支出，但立法院未與行政院溝通，且未指明財源，已經違反「憲法」及「預算法」精神。政院將在合法合憲的權限範圍內，採取妥善的因應措施。

國民黨團嚴正呼籲政院，應尊重立法院最高民意的決議，切勿拒絕副署，才能展現對農漁民的敬意。民眾黨立委洪毓祥也呼籲，政院不要再不副署欺壓人民。

立院陸續有民生法案闖關，政院也持續採取不副署對抗。立法院日前三讀通過攸關六十五歲以上老人免健保費的「老人福利法」，政院昨日拍板不副署。

李慧芝質疑，刪除部分醫療補助法源，導致經濟弱勢老人醫療保障出現缺口，且增加巨額財政負擔，有違代際正義，並侵害行政院依憲法形成施政計畫及提出預算權，違反憲法權力分立。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄批評，拒絕副署不僅是違法違憲的惡劣示範，更是對全國多數民意的公然藐視，將堅定捍衛全國長者與「三明治世代」的權益，呼籲全民在廿八日勇敢站出來，向這個拒絕承擔責任、充滿政治算計的雙標政府發出怒吼。

民眾黨立院黨團總召陳清龍則質疑，賴清德總統日前曾公開肯定屏東縣長周春米補助長者健保費，現在修法要統一反而不肯執行，難道執政黨做就是德政，在野黨做就是違憲嗎？