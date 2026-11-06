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影／選前開支票、選後大跳票？盧秀燕怒揭民進黨反對老人健保補助

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕強烈質疑民進黨的立場，指控民進黨在立法院中對於老人健保補助及相關預算採取反對、不提案、不付屬、無動議的態度，形同漠視弱勢民眾的需求。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕強烈質疑民進黨的立場，指控民進黨在立法院中對於老人健保補助及相關預算採取反對、不提案、不付屬、無動議的態度，形同漠視弱勢民眾的需求。記者黃仲裕／攝影

立法院近日成為政壇攻防焦點，國民黨立法院黨團在立法院長韓國瑜、副院長江啟臣的領軍下，積極推動各項攸關民生的重要法案與預算。台中市長盧秀燕今晚出席在沙鹿區舉行的「海線串聯！團結向前！」造勢活動上強烈質疑民進黨的立場，指控民進黨在立法院中對於老人健保補助及相關預算採取反對、不提案、不付屬、無動議的態度，形同漠視弱勢民眾的需求。

盧秀燕指出，隨著近年物價持續上漲，公務人員已經調薪，但社會上最弱勢的農民與漁民卻面臨沉重的生活壓力。每逢選舉期間，民進黨總是不斷開出支票，向農漁民承諾會給予最好的照顧、呼籲民眾投給他們；然而選舉過後，實際的預算與照顧政策卻遲遲未能落實，甚至在立法院遭到民進黨的阻撓與反對。

盧秀燕 補助 健保 韓國瑜 江啟臣

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