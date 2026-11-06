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最高票當選國際自由聯盟執行副主席 范雲：拓展國際空間

中央社／ 台北6日電

民進黨立委范雲代表民進黨參選國際自由聯盟執行副主席，今天以第一高票當選。范雲說，對台灣而言，她能進入領導核心，不僅代表台灣串連跨國守護自由的政治力量，更有機會透過國際自由聯盟既有的聯合國倡議管道，拓展台灣的國際空間。

國際自由聯盟（Liberal International）全體會員大會睽違15年重返亞洲，今年首度橫跨泰國與台灣舉行，第一階段大會在曼谷告一段落，4日移師台北。

范雲晚間透過媒體群組表示，今年LI首度在台灣舉辦大會，即便中國透過多方管道施壓，但LI理事會展現無畏態度，多次召開會議建立抗衡機制，讓大會順利舉行。

范雲強調，這次大會通過與台灣相關的3個決議，除肯定台灣的民主韌性，更直指民主台灣與威權中國互不隸屬。從堅持來台舉辦，到無異議通過挺台決議，顯見國際盟友對台灣堅定的支持。

范雲說，這次投入競爭激烈的執行副主席選舉，為爭取支持，針對不同國家的政治脈絡積極對話，訴求台灣能貢獻更多、亞洲也能貢獻更多。許多代表主動表示會將自己的第一順位選票給她。

范雲指出，這份支持是對台灣長期推動民主與人權信任，很高興繼副總統蕭美琴後，台灣再次進入LI領導核心。未來2年，她將與來自英國、丹麥、芬蘭、黎巴嫩、象牙海岸的領導團隊成員共同合作，期待將這次選舉獲得的支持，轉化為更具體的跨國人權倡議與政治合作，讓台灣為守護全球自由民主貢獻更多。

范雲 群組 聯合國

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