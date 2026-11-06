老農津貼提高至1.5萬元 蔡易餘憂年增300億經費不足支應

立法院今天三讀通過老年農民福利津貼暫行條例修正案，老農津貼調升及排富門檻放寬。民進黨立委蔡易餘在臉書發文表示，他支持行政院提出的1萬元版本，憂心發放1萬5000元恐衝擊農業部財政，每年增加約300億支出，也可能影響原規畫的6個月追溯補發並放寬排富條件。

蔡易餘表示，他從2024年3月15日提出修法，主張提高排富門檻；去年6月也指出，消費者物價指數上漲16％、地價漲幅達65％，現行排富標準已不符實際情況，要求農業部檢討。去年12月邀集民進黨立委開記者會，主張津貼提高至每月1萬元，且將唯一自住房屋排除於排富計算。

蔡易餘指出，行政院今年1月提出修法版本，規畫將老農津貼提高至每月1萬元，並放寬排富門檻，建立隨物價指數調整機制，也規畫追溯補發今年7月至12月的津貼差額，符合資格者可領取差額補助。

蔡易餘指出，國民黨、民眾黨今天另提出將津貼提高至每月1萬5000元版本，農業部估算，若採用此方案，每年將比行政院版本增加約300億至320億元支出，原編列的64.5億元追加預算恐不足支應，也可能影響原規畫的6個月追溯補發。

蔡易餘表示，老農津貼法定支出已占農業部預算約48％，若提高至1萬5000元，占比恐升至52％至55％，可能排擠其他農業政策預算。他支持提高老農津貼，但任何加碼都應充分協商，並清楚交代財源及配套，確保津貼能穩定、持續發放。