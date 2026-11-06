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挺老福法不副署 綠黨團批國民黨：一手加補助、一手刪就醫補助法源

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，黨團支持不副署老福法修正；依行政院說明，約6.6萬名經濟弱勢長輩落在修法可能影響的範圍。圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，黨團支持不副署老福法修正；依行政院說明，約6.6萬名經濟弱勢長輩落在修法可能影響的範圍。圖／聯合報系資料照

立法院日前三讀通過「老人福利法」第22條修法，明定由中央補助65歲以上老人健保費，行政院稍早決定不副署法案。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今表示，黨團支持不副署老福法修正；依行政院說明，約6.6萬名經濟弱勢長輩落在修法可能影響的範圍。他也質疑，「為什麼一手加保費補助，一手刪就醫補助的法源？」

立法院日前三讀通過老人福利法第22條修法，明定由中央補助符合條件的65歲以上長者健保費，行政院決定不予副署。莊瑞雄表示，修正案未公布生效，現行老人福利法第22條仍繼續適用，符合資格的長輩仍可依原有規定申請補助。

莊瑞雄指出，這項決定涉及弱勢長輩就醫保障、長期財源，以及憲法上的權力分立，國民黨說要照顧長輩，那就請說清楚：「為什麼一手加保費補助，一手刪就醫補助的法源？手頭最緊的長輩到了醫院櫃檯，這筆醫藥費，你們要他怎麼付？」

莊瑞雄表示，權力分立，講白了，就是行政院負責規畫施政、提出預算，立法院負責審議、監督，在野黨可以提案推動福利，但這次修法依行政院估算，每年約增加400億元支出，提案就應充分徵詢行政院、交代財源，「在野黨不能搶著當行政院長，先替中央決定每年要花多少，一問錢從哪裡來，又叫行政院自己想辦法。」

對於國民黨團以台電撥補質疑政府雙標，莊瑞雄表示，不管是撥補台電，還是補助長輩，花的都是公帑。錢從哪裡來、會不會排擠到別的預算，都要說清楚。

莊瑞雄說，不少子女一邊養孩子，一邊照顧父母，替父母繳健保費確實是每月負擔，政府補助可以減輕這筆開銷，但同一個家庭也可能仰賴長照服務和就醫補助，「幫子女省下的保費要算，家裡用得到的長照和醫療補助，也要一起顧。」

莊瑞雄表示，「財政收支劃分法」修正後，獲配財源增加的縣市，可以依財力與在地需求加強長者照顧；未來若要擴大長者健保費補助，黨團主張由中央與地方共同研議，先把補助對象、新增經費及分擔方式談清楚。

補助 副署 綠黨 老人福利法 莊瑞雄

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