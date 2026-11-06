政院拒副署老人福利法 陳以信轟毀憲：選縣市長的10綠委講清楚

行政院長卓榮泰今日宣布不副署「老人福利法」修正案，國民黨文傳會主委陳以信表示，卓榮泰再度把副署權當成否決權，嚴重破壞憲政體制。為何行政院長可以凌駕國會，想擋什麼法律就擋什麼法律？

陳以信諷刺，賴清德總統10月17日到屏東為縣長周春米助選，聽到65歲以上長者免健保費，連說兩次「這樣就妥當了」。結果國民黨推動全國長者健保費補助，卓榮泰卻說違憲、拒絕副署，難道民進黨做就妥當，國民黨做就違憲？地方給錢就妥當，中央給錢就不妥當？賴清德與卓榮泰究竟誰說了算？

陳以信強調，國民黨修法就是秉持「老吾老以及人之老」精神，落實長者平等權、福利平等權。不能部分縣市老人有補助，其他縣市卻沒有；不能地方政府有錢就有福利，沒錢就沒有。民進黨為什麼不肯給老人錢？難道老人福利也要分藍綠？

陳以信更點名10位參選縣市長、卻缺席修法表決的民進黨立委沈伯洋、蘇巧慧、何欣純、陳素月、劉建國、蔡易餘、王美惠、陳亭妃、賴瑞隆、陳瑩等10人，要求立即回答：為何缺席表決？支不支持中央補助老人健保費？贊不贊成卓榮泰不副署？

陳以信批，選舉時向老人要選票，表決時卻不見人影。賴總統助選說妥當，卓榮泰執政說違憲。民進黨不能選舉一套、執政一套。10位民進黨立委既然想當縣市長，就應公開說明政策立場，向地方長者負責。