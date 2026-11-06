快訊

巴布亞紐幾內亞施壓 外交部宣布閉館撤員、檢討雙邊關係

撿到槍？川普連發兩貼文嗆選民「愛投民主黨」：股市崩跌只能怪自己

聽新聞
0:00 / 0:00

政院拒副署老人福利法 陳以信轟毀憲：選縣市長的10綠委講清楚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰今日宣布不副署老人福利法」修正案，國民黨文傳會主委陳以信表示，卓榮泰再度把副署權當成否決權，嚴重破壞憲政體制。為何行政院長可以凌駕國會，想擋什麼法律就擋什麼法律？

陳以信諷刺，賴清德總統10月17日到屏東為縣長周春米助選，聽到65歲以上長者免健保費，連說兩次「這樣就妥當了」。結果國民黨推動全國長者健保費補助，卓榮泰卻說違憲、拒絕副署，難道民進黨做就妥當，國民黨做就違憲？地方給錢就妥當，中央給錢就不妥當？賴清德與卓榮泰究竟誰說了算？

陳以信強調，國民黨修法就是秉持「老吾老以及人之老」精神，落實長者平等權、福利平等權。不能部分縣市老人有補助，其他縣市卻沒有；不能地方政府有錢就有福利，沒錢就沒有。民進黨為什麼不肯給老人錢？難道老人福利也要分藍綠？

陳以信更點名10位參選縣市長、卻缺席修法表決的民進黨立委沈伯洋、蘇巧慧、何欣純、陳素月、劉建國、蔡易餘、王美惠、陳亭妃、賴瑞隆、陳瑩等10人，要求立即回答：為何缺席表決？支不支持中央補助老人健保費？贊不贊成卓榮泰不副署？

陳以信批，選舉時向老人要選票，表決時卻不見人影。賴總統助選說妥當，卓榮泰執政說違憲。民進黨不能選舉一套、執政一套。10位民進黨立委既然想當縣市長，就應公開說明政策立場，向地方長者負責。

副署 陳以信 老人福利法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

政院指老人免健保3問題...民眾黨團轟：斥千億補中油台電 不願照顧長者

冷眼集／石崇良成老福法影武者 反映綠政治算計

質疑石崇良威脅醫團反老福法 藍黨團：政院不副署就是跟全民宣戰

政院擬不副署「老人福利法」 許宇甄：賴政府冷血無情

相關新聞

巴布亞紐幾內亞施壓 外交部宣布閉館撤員、檢討雙邊關係

巴布亞紐幾內亞外交部七月以「一個中國政策」為由，宣布將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」，近日又加碼要求我國駐處人員限期離境。中華民國外交部數月交涉未果，今天宣布，基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益，經通盤評估後，決定主動關閉駐巴布亞紐幾內亞代表處，撤回所有派駐人員，並全面檢討及調整雙邊合作關係。

影／台股史詩級崩跌 卓榮泰已指示金管會機動性穩定股市作為

美股昨夜爆發AI股大逃殺，台股今天開盤後即大跌逾3700點，行政院長卓榮泰今天赴立法院院會時發表談話，強調我國經濟體質健全、各產業獲利能力與潛力相當雄厚，呼籲國人保持信心。

立院三讀增加老農津貼！政院：違反憲法精神 將合法合憲因應

立法院會今天三讀通過在野黨版「老年農民福利津貼暫行條例」修法草案，將老農津貼調高至每月1萬5000元，行政院發言人李慧芝表示，此次修法大幅增加中央支出，但立法院未與行政院溝通、且未指明財源，已經違反「憲法」及「預算法」精神。政院將在合法合憲的權限範圍內，採取妥善的因應措施。

黃國昌：民進黨團反對今天處理國民年金法 戳破賴總統謊言

賴清德總統日前表示，提高國民年金因在野黨立委不審查預算，因此無法提高。民眾黨立院黨團今把「國民年金法」排議程第一案，迫使民進黨團表態。民眾黨主席黃國昌稍早在社群平台發文揭露，民進黨團悍然拒絕，反對今天處理，直接打了賴總統一巴掌。

【重磅快評】蘇家遮羞布不只一塊 審計布恐不小於財政布

外媒報導新北市長選情時提及民進黨市長候選人蘇巧慧家族涉及利益衝突，在野陣營要求蘇家說清楚講明白，巧的是，蘇巧慧詞窮之際，總統賴清德昨天站台時竟大讚蘇巧慧很會爭取經費，不禁令人有另一番聯想；財政部昨天原本有機會公布資料為蘇家「洗白」，但卻說因資料太多要延兩天，其實根本是呼攏，審計部、財政部故意畫錯重點，這份報告不僅遲到，蘇家遮差布也不只一塊。

我友邦巴拉圭總統辭職 外交部：狀況都在掌握中

我南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞5日宣布辭職，原因是巴國首家本土數位銀行ueno bank倒閉而引發嚴重的金融和政治危機。外交部次長陳明祺今天在立法院受訪表示，整個狀況都還在掌握之中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。