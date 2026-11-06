款宴馬紹爾國會議長 韓國瑜盼深化台馬合作與交流

立法院長韓國瑜今天款宴馬紹爾群島共和國國會議長魏斯（BrensonWase，另譯：瓦西）伉儷及訪團，韓國瑜表示，台馬自1998年建交以來，28年間始終維持深厚友誼，期盼兩國未來持續深化雙邊合作與交流。

韓國瑜今天中午在國民黨立委盧縣一、民進黨立委郭昱晴與民眾黨立委劉書彬等人陪同下，款宴馬紹爾群島共和國國會議長魏斯伉儷及訪問團一行。午宴歷時約80分鐘，雙方就各項議題交換意見。

韓國瑜致詞時表示，台灣與馬紹爾群島共和國自1998年建交以來，28年間始終維持深厚友誼，感謝馬國長期在國際場合支持台灣，也欣見台馬雙方在漁業、教育及醫療等領域合作成果豐碩，此次立法院三黨委員共同出席接待，展現國會跨黨派對台馬邦誼的重視，期盼兩國未來持續深化雙邊合作與交流。

魏斯致詞時提到，感謝台灣在教育、醫療及農業等領域的長期協助，特別是支持馬國國會大廈新建工程，該建築不僅是國會的新據點，更象徵民主韌性與兩國歷久彌堅的邦誼，誠摯邀請韓國瑜出席新國會大廈啟用典禮，共同見證重要里程碑。

魏斯表示，馬國國會近期一致通過2項決議案，分別紀念台馬建交28週年，以及重申支持台灣有意義參與聯合國及相關國際組織，台灣人民的聲音值得國際社會聽見；雙方在航空運輸及漁業等領域仍有廣泛合作空間，返國後將推動國會通過相關決議，表達對台灣立法院長期支持的感謝。