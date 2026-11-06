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選後出國慶功？竹市府駁造謠抹黑：公務交流
新竹市政府規畫12月中旬赴韓國公務交流，卻遭質疑是市長高虹安選後率一級主管出國舉辦慶功宴。市府今天嚴正駁斥，強調出訪是應韓國原州市政府及NAVER Cloud邀請，洽談智慧醫療、尖端產業合作與數位治理，批評相關指控是去脈絡化的政治操作與惡意抹黑，市政交流不應受選舉干擾。
新竹市政府表示，年底出訪行程源於今年3月韓國原州市政府來訪時提出的邀請，雙方預計就智慧醫療及尖端產業合作進一步交流。此外，市府也受到合作夥伴LINE WORKS母公司NAVER Cloud邀請，規畫參訪韓國總部，實地考察智慧城市及數位治理的發展經驗。
市府指出，新竹市作為台灣科技首都，持續拓展國際交流與產業合作，是推動城市發展的重要工作。此次出訪具有明確的公務目的，卻被有心人士扭曲為「公帑享樂、慶功犒賞」，市府對此表達強烈譴責，認為不應以選舉時程否定正常的城市外交。
市府強調，市政建設與國際交流具有高度延續性，不可能因政治算計或選舉時程而停擺，更不應讓公務同仁推動城市外交的努力遭到無理踐踏。市府團隊始終以城市永續發展及市民福祉為優先，出訪重點在於實質市政考察與國際交流效益，並非外界所稱的慶功或犒賞行程。
市府進一步說明，韓國原州市是韓國政府指定的國家級生技產業聚落，與新竹市既有產學研資源高度契合，雙方交流有助於拓展智慧醫療及產業合作機會。NAVER Cloud則在智慧城市及數位公共治理領域具有實務經驗，可作為新竹市推動城市轉型及提升公共服務的重要參考。
市府重申，面對國際競爭，新竹市不會因外界抹黑而停止推動城市外交，未來仍將秉持專業、務實態度，持續深化國際產業鏈結，為地方產業升級與公共服務注入新動能，也呼籲各界停止無端抹黑及政治干擾，讓市政議題回歸理性討論。
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