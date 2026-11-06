政院不副署老人福利法修法 陳清龍：民進黨縣市長候選人認同此作法？

立法院上月三讀修正「老人福利法」，65歲以上符合條件長者免繳健保費。行政院今質疑修法造成經濟弱勢老人醫療保障出現缺口、以及違背世代正義等三大問題，決定不副署法案。對此，民眾黨立院黨團總召陳清龍質疑，民進黨縣市首長候選人同意賴總統、卓榮泰的作法嗎？

陳清龍表示，為了推動健康平權、減輕三明治世代的負擔、落實民眾黨主席柯文哲競選總統的政見，民眾黨團成功推動老人福利法修正案三讀，在排富的條件下，65歲以上長者的健保費由中央全額補助。

陳清龍指出，事實上，對於補助長者健保費，民進黨的現任縣市長、準備參選縣市長的候選人也都支持，甚至拿來當競選政見、大開選舉支票。結果賴總統、行政院長卓榮泰卻再次不公布、不副署，不僅重重打臉自己人，更是把長者福利當成政治籌碼。請問這些民進黨縣市首長候選人同意賴清德、卓榮泰的作法嗎？

陳清龍提到，日前，賴總統公開肯定民進黨籍屏東縣長補助長者健保費，現在修法要統一補助，卻反而不肯執行。難道執政黨做就是德政，在野黨做就是違憲？怎麼會如此雙標？還是民進黨根本沒把長者的照顧放在心上，只會兩面手法、從頭到尾都在騙票？