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出席柏林安全會議 林飛帆：台灣不會坐等救援

中央社／ 台北6日電

國安會副秘書長林飛帆出席柏林安全會議表示，面對中國日益升高的軍事及混合式威脅，台灣清楚自身責任，絕不會坐等他人前來救援，將全力自我防衛；有效嚇阻無法只靠單一國家，必須結合全社會與國際社會的集體努力，才能防止台海爆發危機。

第25屆柏林安全會議3日至4日舉行，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）應邀發表專題演說，其他與會者包括立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）等人。林飛帆受邀在「全方位防衛」（TotalDefence）場次發表演說，向歐洲政府、軍方及產業界代表分享台灣經驗。

林飛帆指出，台灣面臨中國日益升高的軍事及混合式威脅，去年共機進入台灣防空識別區達5400架次，其中3000架次逾越台海中線。自2024年底起，中國更在第一島鏈展開大規模海上演練，經常出動逾100艘艦艇。此外，台灣2023年起每年約發生7至8起海底電纜斷裂事件，其中約4成與中國不合規船舶有關。台灣每天遭受約280萬次網路攻擊，涵蓋關鍵基礎設施、能源、民間企業、政府網站及醫療部門。

林飛帆指出，台灣推動全社會防衛韌性有3項重要經驗。首先是政治領袖的決心，總統賴清德上任第一天，即指示不迴避向民眾說明地緣政治的風險，以協助社會做好準備。

其次是透明度，林飛帆表示，台灣近兩年演習畫面全面公開，包括戰車行經市區主要道路、愛國者飛彈部署於台北101周邊、官兵運用捷運系統演練後勤與機動，以及民政機關與軍方並肩演練。民眾掌握的資訊越多，信任感就越強。

第3是信心。林飛帆強調，信心是韌性的核心，人民若缺乏自我防衛的信心，社會就難以落實應有的整備工作。

他強調，台灣清楚自身責任，絕不會坐等他人前來救援，並將全力自我防衛。台海局勢對全球發展影響深遠，在中國與俄羅斯分別於各自區域加強軍事活動之際，有效嚇阻無法只靠單一國家，必須結合全社會與國際社會的集體努力，才能防止台海爆發危機。

另外，林飛帆也提到，烏克蘭戰爭的經驗凸顯「人民的力量」與「韌性」兩大關鍵，這兩項都可以透過投資與訓練培養。台灣今年起要求文職機關參與年度最大規模的「城鎮韌性演習」，並採用與軍事演習相同的想定，強化軍民協同，明年將更進一步整合。

林飛帆 柏林 會議

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