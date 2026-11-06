批「老人福利法」修法違三大問題 卓內閣第九度不副署法案

立法院日前三讀通過「老人福利法」第22條修法，明定由中央補助65歲以上老人健保費，行政院質疑這項修法將造成經濟弱勢老人醫療保障出現缺口、以及及違背世代正義等三大問題，決定不副署法案，成為閣揆卓榮泰上任後，第九次不副署法案。

行政院發言人李慧芝表示，福利政策的制定需要符合不增加實質舉債、不排擠其他施政、合法合憲三項原則。她指出，本次修法涉及三大問題，首先：刪除部分醫療補助法源，導致經濟弱勢老人醫療保障出現缺口。其次：增加鉅額財政負擔，有違代際正義。第三、侵害行政院依憲法形成施政計劃及提出預算之權，違反憲法權力分立原則。

李慧芝說，為維護憲政秩序及行政院憲法職權，閣揆卓榮泰決定依據憲法所賦予行政院院長的副署權，對本次修法不予副署。

李慧芝指出，經濟弱勢、因傷病就醫且實際面臨高額醫療支出的長輩，是社會安全網的最後一道防線。然而，此次修法刪除「健保部分負擔費用」及「健保不給付的醫療費用」（自費醫療）兩類補助的法源依據，影響6.6萬名中低收入老人。這些弱勢長輩並非「社會救助法」所定的救助對象，僅靠「老人福利法」補助，而法源遭刪除後，不但既有醫療保障受損，甚至可能因無力負擔醫療費用而陷入更嚴重的經濟困境，嚴重悖離「老人福利法」照顧弱勢老人的立法宗旨。

李慧芝進一步表示，依憲法及預算法相關規範，行政院負責提出預算，立法院依法審議；依「憲法」第70條及「預算法」第91條精神，立法院不得提出增加政府支出的提議。

但此次修法係由個別立法委員提案，並經特定黨團提出再修正動議後通過，過程中未與行政院共同研議，也未具體說明新增支出的財源或妥善規劃所需經費。修法實質上要求中央主管機關全額補助符合特定條件老人的健保費，顯然是用法案包裝方式，大幅增加中央政府的預算支出，也可能排擠老人福利、長期照顧、各類社會保險、福利及救助等政策所需資源，侵害行政院施政權及預算權，違反憲法權力分立原則。

李慧芝補充，此次修法幾乎沒有實質排富效果，超過8成以上65歲長者都能免除健保費，每年新增經費約400億元，但有限的公共資源應優先照顧最有需要的經濟弱勢族群，而非採取普遍性補助。

她強調，無論政府以調整既有施政計畫、舉債或調整健保費等方式籌措財源，最終都可能轉化為青壯世代的財政負擔，不僅壓縮其他公共政策的資源，也將加重世代間的經濟壓力，有違代際正義。

李慧芝表示，完善長者照顧需要穩定且充足的財源，也必須兼顧不同世代的權益。福利政策也應兼顧財政紀律、資源合理配置及世代公平，才能在不排擠其他公共服務的前提下，長久照顧所有國人。