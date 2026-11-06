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行政院不副署老人健保 張麗善：民進黨候選人開空頭支票騙選票

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
針對行政院不副署老人免繳健保費，張麗善指民進黨候選人都有推出政見，將成空頭支票騙選票，呼籲選民用選票表達自己的聲音。記者蔡維斌／攝影
針對行政院不副署老人免繳健保費，張麗善指民進黨候選人都有推出政見，將成空頭支票騙選票，呼籲選民用選票表達自己的聲音。記者蔡維斌／攝影

針對行政院對65歲以上老人健保行政院副署，雲林縣長張麗善指民進黨政府違憲，並質疑許多縣市長選人都已有開出免繳健保的支票，難道要這些候選人遇到黨意就違背民意，無法實現的空頭支票是用來騙選票的嗎？她呼籲選民用選票來反映出自己的聲音。

張麗善認為，全台應要在健保平等、醫療平權的制度下，不管是偏鄉或是資源不足的縣市，所有長輩都應該享有中央給予保障的福利，因為每個人在年輕時都已繳健保費，但可能一年都用不到一次健保卡，使用率低，所以已累積了相當長的時間都在繳健保費，一旦到65歲以上退休無法上班，享受更好的保障跟福利，是合情合理。

也因此，她說，65歲以上免健保費應予支持，尤其老人健保也多數由其孩子承擔，相對之下也是在減輕年輕世代的負擔。立院是民意最高機構，既已三讀通過，政院還是不副署，這完全違憲也違反民眾對中央政府的期待，希望民進黨政府一定要副署、執行，讓全民能受保護。

由於目前處於選舉期間，張麗善說，民進黨許多縣市長候選人都有開出免繳健保的支票，難道要這些候選人遇到黨意就違背民意，支票無法兌現都成空頭支票，所以這一次應要用民意大反撲，對這些民進黨提出的縣市長候選人，選舉都還沒選，如果就這樣公然違反自己的政見來騙票，民眾還能有什麼期待，所以大家要用選票來反映自己的意見和聲音。

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